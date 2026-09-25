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Στην κατάθεση της αίτησης για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, ένα από τα βασικότερα έργα υποδομής ενόψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, προχώρησε ο Οργανισμός Λάρνακα 2030.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια αδειοδότησης, δημοπράτησης και κατασκευής του έργου, την ίδια ώρα που ο Οργανισμός ζητά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να εξετάσουν την αίτηση κατά προτεραιότητα, επικαλούμενος τα αυστηρά και ανελαστικά χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, συνολικού εμβαδού περίπου 8000τ.μ., προορίζεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς χώρους φιλοξενίας του καλλιτεχνικού προγράμματος της Λάρνακας 2030, αλλά και μόνιμη πολιτιστική υποδομή της πόλης μετά το 2030. Θα ανεγερθεί στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων και εκτιμάται πώς θα κοστίσει περίπου €35 εκατ.

Ο σχεδιασμός του έχει ανατεθεί από τον όμιλο Πετρολίνα, ο οποίος ανέλαβε και το μέχρι στιγμής σχετικό κόστος, στο διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, σε συνεργασία με το κυπριακό UDS Architects.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε τρεις βασικές ενότητες: το Κέντρο Τεχνών, το οποίο θα περιλαμβάνει θέατρο 800 θέσεων, το Κέντρο Δημιουργίας, με εκθεσιακούς και χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας, και το Μουσείο της Μνήμης των Ανθρώπων, αφιερωμένο στις ιστορίες, τη μνήμη και την πολυπολιτισμική διαδρομή των ανθρώπων της Λάρνακας και της Κύπρου.

Ζητείται επίσπευση

Η κατάθεση της πολεοδομικής αίτησης έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον σχεδιασμό της Λάρνακας 2030. Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η έγκαιρη έκδοση της άδειας είναι απαραίτητη για να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι επόμενες διαδικασίες και να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

Στην ανακοίνωσή του καλεί όλες τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές να δώσουν «τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα και ταχύτητα» στην εξέταση της αίτησης, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα συντονισμού και επίσπευσης.

«Σ’ ένα έργο με συγκεκριμένο και ανελαστικό χρονικό ορίζοντα, κάθε καθυστέρηση σε αυτή τη φάση μεταφέρεται στα επόμενα στάδια και μπορεί να θέσει υπό πίεση το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Λάρνακα 2030, Ανδρέας Καρακατσάνης.

Το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού αποτελεί μία από τις βασικές υποδομές που συνδέονται με την προετοιμασία της Λάρνακας για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση του προγράμματος της διοργάνωσης.

Το Λάρνακα 2030 προσβλέπει στην άμεση κινητοποίηση και στον στενό συντονισμό όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων, ώστε η διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της πολεοδομικής άδειας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και το έργο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην επόμενη φάση υλοποίησης.