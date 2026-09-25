Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ιστορικό υψηλό, στα €1,997 το λίτρο, έφθασε την Παρασκευή η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο, με περισσότερα από 100 πρατήρια να πωλούν ήδη πάνω από τα €2. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων ζητούν μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, το πετρέλαιο κίνησης πωλείται από €1,879 έως €2,098 το λίτρο. Η μέση τιμή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των €1,989, που είχε καταγραφεί στις 12 Ιουλίου 2022, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η μέση τιμή του ντίζελ θα ξεπεράσει τα €2 μέχρι το Σάββατο, καθώς οι αυξήσεις συνεχίζονται καθημερινά. Εξήγησε ότι οι ανατιμήσεις που ανακοινώνουν οι εταιρείες δεν εφαρμόζονται ταυτόχρονα από όλα τα πρατήρια, αλλά σταδιακά, μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, εκτίμησε ότι όσα πρατήρια δεν έχουν ακόμη αναπροσαρμόσει τις τιμές τους ενδέχεται να το πράξουν τη Δευτέρα, αντί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ρεκόρ και στο πετρέλαιο θέρμανσης

Σε επίπεδα υψηλότερα από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ κινείται τις τελευταίες εβδομάδες και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η μέση τιμή του διαμορφώνεται στα €1,608 το λίτρο, έναντι €1,515 τον Ιούλιο του 2022, με τις τιμές στα πρατήρια να κυμαίνονται από €1,489 έως €1,735.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο στα €1,718 το λίτρο, με χαμηλότερη τιμή τα €1,613 και υψηλότερη τα €1,798. Παραμένει, επομένως, κάτω από το ιστορικό υψηλό των €1,828 του Ιουλίου του 2022.

Ζητούν μείωση ΦΠΑ και επιστροφή των πρόσθετων εσόδων

Οι δύο σύνδεσμοι καλούν την κυβέρνηση να εξετάσει μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, λόγω των αυξήσεων στις τιμές, το κράτος εισπράττει επιπλέον ΦΠΑ ανά λίτρο ύψους 7,5 σεντ στη βενζίνη, 11 σεντ στο πετρέλαιο κίνησης και 12,34 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Τα επιπρόσθετα έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τις αυξήσεις, να επιστραφούν στους καταναλωτές», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών πρότεινε μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 5%, κατά το παράδειγμα του ηλεκτρικού ρεύματος, υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει ευρωπαϊκή έγκριση για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επικαλούμενος τις περιπτώσεις της Ισπανίας και της Σουηδίας. «Υπάρχουν εναλλακτικές», σημείωσε.

«Μονόδρομος» η επιδότηση της θέρμανσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δρουσιώτης στην επικείμενη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, την οποία χαρακτήρισε «μονόδρομο», επισημαίνοντας ότι η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 65 σεντ το λίτρο από τον Μάρτιο.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η επιδότηση θα ωφελήσει τους καταναλωτές και δεν θα απορροφηθεί από τα πρατήρια.

Οι πρατηριούχοι ζητούν ευρωπαϊκή παρέμβαση

Ο κ. Προκοπίου υποστήριξε ότι, καθώς οι ανατιμήσεις αποτελούν πλέον πανευρωπαϊκό φαινόμενο, θα πρέπει να εξεταστεί η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρότεινε η σχετική πρωτοβουλία να ξεκινήσει από την Κύπρο, σημειώνοντας ότι τα κράτη επωφελούνται από τις αυξημένες φορολογικές εισπράξεις.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η μείωση του ΦΠΑ, πρόσθεσε, θα πρέπει να εξεταστεί η επιστροφή των σχετικών εσόδων στους καταναλωτές.

Επικαλέστηκε επίσης την έλλειψη ρεαλιστικών εναλλακτικών μετακίνησης στην Κύπρο, παρατηρώντας ότι οι ποσότητες καυσίμων που καταναλώνονται δεν μειώνονται ανάλογα με την άνοδο των τιμών, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

«Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εξαίρεση ως χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σε άλλα κράτη μέλη οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να εξυπηρετήσουν το 90% του πληθυσμού.

Πότε αναμένονται επιπτώσεις στα υπόλοιπα προϊόντα

Ερωτηθείς εάν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα έχουν ήδη οδηγήσει σε γενικότερη αύξηση των τιμών, ο κ. Δρουσιώτης απάντησε αρνητικά.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις του Σεπτεμβρίου θα αποτυπωθούν στα υπόλοιπα προϊόντα σε 1,5 έως δύο μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ