Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

H ρητορική των κεντρικών τραπεζιτών γίνεται πλέον εξαιρετικά επιθετική, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνδέει άμεσα τη νομισματική της πολιτική με την εκρηκτική άνοδο των τιμών στα καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν δυο μέρες η Eurostat δείχνουν ότι η κατάσταση στις αντλίες των πρατηρίων είναι εκτός ελέγχου, οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών στην ΕΕ εκτινάχθηκαν κατά μέσο όρο 23,8% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Η αύξηση επιταχύνθηκε σημαντικά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Τον Ιούνιο οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούλιο η άνοδος είχε διαμορφωθεί στο 16,9%.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες βλέπουν τη νέα ενεργειακή κρίση (που πυροδοτήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή) ως μια άμεση και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η στάση τους σηματοδοτεί το τέλος του παλιού δόγματος. Παλαιότερα, οι κεντρικές τράπεζες θεωρούσαν τα ενεργειακά σοκ ως «παροδικά» και απέφευγαν να αυξήσουν τα επιτόκια για να μην πνίξουν την ανάπτυξη. Σήμερα, η προσέγγισή τους έχει γίνει πολύ πιο επιθετική, καθώς ο πληθωρισμός της ενέργειας απειλεί να διαποτίσει ολόκληρη την οικονομία.

Προειδοποιεί ο Νάγκελ

Απέναντι σε αυτό το σκηνικό, ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιόαχιμ Νάγκελ, προχώρησε σε πολύ έντονες και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, σκληραίνοντας τη στάση του. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να οδηγήσει τα επιτόκια σε επίπεδα που θα λειτουργούν περιοριστικά για την οικονομική ανάπτυξη, εάν οι υψηλές τιμές της ενέργειας επιμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανέφερε στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι, εάν βρεθούμε αντιμέτωποι για μεγαλύτερο διάστημα με τόσο υψηλές τιμές ενέργειας, θα χρειαστεί να περάσουμε σε μια ήπια περιοριστική περιοχή της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε. Διευκρίνισε πάντως, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ.

Βλέπουμε… σε ένα χρόνο

Το νέο κύμα υψηλότερων τιμών ενέργειας σημαίνει πως ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα παραμείνει αυξημένος για περισσότερο διάστημα από αυτό που αρχικά ανέμενε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δήλωσε στην Le Temps ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν.

«Είμαστε μάρτυρες ενός δεύτερου κύματος αύξησης των τιμών, που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και το αέριο», είπε στο πλαίσιο συνέντευξης του στην ελβετική εφημερίδα. «Θεωρούμε πως αυτό το δεύτερο κύμα ανοδικών τιμών ενέργειας θα οδηγήσει σε υψηλότερο και πιο επίμονο πληθωρισμό, προτού δούμε μια πτώση προς τον στόχο μας από τα μέσα του 2027 και μετά».

Αυτό «το δεύτερο κύμα αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που βλέπουμε σήμερα αναμένεται να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στα αγαθά γενικότερα», δήλωσε ο Λέιν. «Οι πιέσεις στις υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να παραμείνουν συγκρατημένες».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να έχει επίγνωση των ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό, αλλά δεν θα πρέπει να ενεργήσει βιαστικά, δήλωσε στο Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, από το Δουβλίνο, όπου συμμετείχε σε συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών. Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Φρανκφούρτη έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων, ενώ οι αγορές προεξοφλούν ότι ο κύκλος σύσφιξης μπορεί να συνεχιστεί. Οι ενεργειακές τιμές έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η ΕΚΤ αύξησε στις 10 Σεπτεμβρίου τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, επικαλούμενη ακριβώς την επιμονή αυτών των πιέσεων.