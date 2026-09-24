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Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης το τελευταίο δεκαήμερο, καθώς ανοδικά κινείται η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Τα κυπριακά ομόλογα δεν πραγματοποιούν πορεία μοναχικού καβαλάρη, καθώς σε τροχιά ανόδου βρίσκονται τα κρατικά ομόλογα απ’ άκρου εις άκρον του πλανήτη, εξ υπαιτιότητας της έκρηξης του ενεργειακού κόστους και του επίμονου πληθωρισμού.

Η διεθνής αστάθεια και η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων ξυπνούν εκ νέου τις ανησυχίες των αγορών. Οι επενδυτές επανατιμολογούν τον κίνδυνο και μαζί του ανεβαίνει το κόστος με το οποίο δανείζονται τα κράτη. Η Κύπρος δεν μένει εκτός νυμφώνος. Η αύξηση της απόδοσης του 10ετούς μεταφράζεται σε ακριβότερο δανεισμό για τη Δημοκρατία, όταν και εφόσον χρειαστεί να βγει στις αγορές.

Στο Υπουργείο Οικονομικών δεν χτυπούν για την ώρα καμπανάκι κινδύνου. Αρμόδια πηγή του υπουργείου ανέφερε στον «Φ» ότι η αύξηση που καταγράφεται δεν χαρακτηρίζεται δραματική και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην παρούσα φάση. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Δημοκρατίας είναι ότι δεν πιέζεται χρονικά για να δανειστεί.

Χωρίς αναχρηματοδότηση το 2026

Το 2026 δεν υπάρχουν ανάγκες αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Οι λήξεις δανείων, παράλληλα, δεν είναι μαζεμένες σε μια μικρή χρονική περίοδο. Αυτό προσφέρει στο Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ευχέρεια κινήσεων και τη δυνατότητα να επιλέγει τον χρόνο εξόδου στις αγορές.

Σημαντικό ανάχωμα απέναντι στις αναταράξεις αποτελεί και η ρευστότητα που διατηρεί η Δημοκρατία, η οποία είναι αρκετή, σύμφωνα με κύκλους του Υπ. Οικονομικών για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων 12 μηνών. Το «μαξιλάρι» αυτό, μειώνει τον κίνδυνο να αναγκαστεί το κράτος να προσφύγει στις αγορές σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και να κλειδώσει δανεισμό με υψηλό κόστος.

Τον Απρίλιο του 2027

Στα τέλη Ιουνίου το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαμορφωνόταν στα €19,3 δισ. Η επόμενη σημαντική ανάγκη αναχρηματοδότησης τοποθετείται τον Απρίλιο του 2027 και αφορά ποσό €1 δισ. Μέχρι τότε, το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει τον χρόνο, αλλά κυρίως, τη δυνατότητα, να παρακολουθεί τις αγορές χωρίς την πίεση μιας υποχρεωτικής έκδοσης. «Είμαστε σωστά οργανωμένοι», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται.

Ακριβότερος ο επόμενος δανεισμός

Το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης βρίσκεται στο κόστος της επόμενης εξόδου στις αγορές. Η Κύπρος, λόγω και του μικρού μεγέθους της αγοράς της, δανείζεται υπό διαφορετικές συνθήκες από τις μεγάλες οικονομίες και οποιαδήποτε γενικευμένη αύξηση των αποδόσεων περνά αναπόφευκτα και στο δικό της κόστος δανεισμού.

Στο Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν ότι, εάν οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, ο επόμενος δανεισμός θα είναι ακριβότερος. Δεν θεωρούν, ωστόσο, ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα όρια του διαχειρίσιμου.

Η μεγάλη μεταβλητή παραμένει η πορεία της ενεργειακής κρίσης. Το αυξημένο κόστος ενέργειας τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και διατηρεί νευρικές τις αγορές, που προεξοφλούν συνέχιση της ανόδου των επιτοκίων. Όσο το σκηνικό αστάθειας παραμένει, τόσο οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα βρίσκονται υπό πίεση. Το στοίχημα για την Κύπρο είναι να μην αναγκαστεί να βγει στην αγορά όταν το κόστος βρίσκεται στο απόγειό του και για την ώρα, η ρευστότητα και το προφίλ των λήξεων του χρέους της δίνουν αυτή την πολυτέλεια.

ESM: Ανθεκτικά τα ομόλογα

Αντοχές απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις επιδεικνύει η αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Τα spreads παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, ακόμη και για χώρες που στο παρελθόν βρέθηκαν σε προγράμματα προσαρμογής, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Η αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως, με ανεξόφλητο υπόλοιπο περίπου €12,5 τρισ. στα τέλη του 2025. Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος της ζώνης του ευρώ παρέμεινε κάτω από το 90% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σταθερότητα στην αγορά προσφέρει, επίσης, το γεγονός ότι το 75% των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης βρίσκονται στα χέρια επενδυτών εντός της ίδιας της ζώνης. Έτσι, η αγορά εξαρτάται λιγότερο από ξένα κεφάλαια και είναι πιο προστατευμένη από απότομες φυγές επενδυτών.