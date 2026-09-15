Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι διαταραχές στην ενεργειακή προσφορά από τη Μέση Ανατολή εντείνουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές, με το Brent στα 107,43 δολάρια το βαρέλι και την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη.

Το πρωί της Τρίτης, το Brent κατέγραφε κέρδη 1,65%, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχυόταν κατά 1,85%, στα 103,34 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς Treasury αυξήθηκε έως και τέσσερις μονάδες βάσης, στο 5,02%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2023. Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, το διογκούμενο χρέος και οι πληθωριστικές πιέσεις επιβαρύνουν την αγορά ομολόγων.

Αβεβαιότητα για τον σαουδαραβικό αγωγό

Στο επίκεντρο της πετρελαϊκής αγοράς παραμένει ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έκλεισε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από επιθέσεις. Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ.

Η Saudi Aramco δεν έχει ανακοινώσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του. Το Associated Press μετέδωσε τη Δευτέρα, επικαλούμενο δύο τοπικούς αξιωματούχους, ότι θα παραμείνει κλειστός για αρκετές εβδομάδες. Αντίθετα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι αναμένει επαναλειτουργία «πολύ σύντομα».

Το Brent έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 76% από την αρχή του έτους, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν επεκτάθηκε στη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στο Ορμούζ και κλείσιμο πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Αντικρουόμενα μηνύματα για τις διπλωματικές επαφές

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα αρχίσουν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον προτού ικανοποιηθούν οι όροι της, σύμφωνα με ανάρτηση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάε, στο Χ.

Η τοποθέτηση ακολούθησε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιθυμεί να καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία.

Διαφορετικές εκδοχές καταγράφηκαν και στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, τα οποία έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών του ντίζελ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία.

Δεκατρείς τραυματίες από επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην Υεμένη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, οι Χούθι εξαπέλυσαν τη Δευτέρα βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον πολιτικών υποδομών στις πόλεις Χαμίς Μουσάιτ, Άμπχα και Τάιφ.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 13 άμαχοι τραυματίστηκαν ελαφρά έως μέτρια, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία επενέβη το 2015 στον πόλεμο της Υεμένης, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι.

Η αγορά περιμένει αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Η παρατεταμένη ενεργειακή διαταραχή, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023 στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Εάν η κεντρική τράπεζα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ή εάν ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουορς, σηματοδοτήσει μικρότερη σύσφιξη από εκείνη που προεξοφλούν οι αγορές, οι επενδυτές ομολόγων ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις ως αντιστάθμισμα στον πληθωριστικό κίνδυνο.

Ο στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets, Βέιλ Χάρτμαν, εκτίμησε ότι θα ήταν δύσκολο για τη Fed να μην αυξήσει τα επιτόκια χωρίς να πλήξει την αξιοπιστία της στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Πρόσθεσε ότι η αγορά είναι ευάλωτη και στο ενδεχόμενο αύξησης που θα συνοδεύεται από ηπιότερο μήνυμα για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της.

Περισσότερο χρέος, ασθενέστερη ζήτηση για ομόλογα

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς αυξάνονται από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν προκάλεσε αναταραχή στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η αγορά απορροφά αυξημένες εκδόσεις εταιρικού χρέους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι κυβερνήσεις εκδίδουν επίσης περισσότερα ομόλογα για την αναχρηματοδότηση τίτλων που λήγουν και την κάλυψη δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Την ίδια ώρα, οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιορίσει τις αγορές κρατικών ομολόγων μέσω προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ έχει υποχωρήσει η ζήτηση από άλλους παραδοσιακούς αγοραστές. Η εξέλιξη αυξάνει την εξάρτηση από επενδυτές περισσότερο ευαίσθητους στις μεταβολές των τιμών.

Η επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών επιτοκίων της UBS, Φίβι Γουάιτ, εκτίμησε ότι τα περιθώρια πτώσης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων είναι περιορισμένα, καθώς η πραγματική οικονομία δεν εμφανίζει ενδείξεις αδυναμίας. Επισήμανε επίσης ότι η διαρθρωτική ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ιδιαίτερα από ξένους επίσημους επενδυτές, είναι σημαντικά ασθενέστερη σε σχέση με το 2007.

Πηγή: capital.gr