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Εξέλιξη που από φορείς και παράγοντες της επαρχίας Πάφου χαρακτηρίζεται ως «σοκ» και ταφόπλακα για το έργο, καταγράφεται τις τελευταίες μέρες γύρω από το μεγάλο έργο της δημιουργίας μιας σύγχρονης λεωφόρου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τους Τάφους των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πέγεια.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», οι αρμόδιες κρατικές αρχές έχουν καταθέσει αιφνιδίως στο τραπέζι θέμα διενέργειας μελέτης βιωσιμότητας για το έργο, γεγονός που πρακτικά σημαίνει την χρονική καθυστέρηση στους σχεδιασμούς κατά ένα και πλέον χρόνο στο πιο αισιόδοξο σενάριο.

Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητο και ακατανόητο από φορείς της Πάφου που αντέδρασαν έντονα παρατηρώντας ότι ενώ οι διεργασίες για προώθηση του έργου είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ και ενάμιση χρόνο, με συσκέψεις να έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη Λευκωσία όσο και στον Δήμο Ακάμα, ξαφνικά κάποιοι ρίχνουν στο τραπέζι την ανάγκη για μια μελέτη η οποία μέχρι τώρα ουδέποτε είχε τεθεί ως προαπαιτούμενο από καμία κρατική ή άλλη υπηρεσία.

Το γεγονός αυτό ακυρώνει επί της ουσίες όλες τις διεργασίες που έγιναν για να καταστεί εφικτό ένα έργο μείζονος σημασίας που είναι στα χαρτιά εδώ και πολλά χρόνια, μας ανέφερε αρμόδια πηγή που επιβεβαίωσε τις εξελίξεις.

Στόχος όλων των φορέων της Πάφου είναι η δημιουργία το συντομότερο δυνατό μιας σύγχρονης λεωφόρου τετραπλής όδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Υπουργείο Μεταφορών η πρώτη σύσκεψη για το θέμα και στις αρχές Σεπτεμβρίου η δεύτερη, στην Πέγεια, με στόχο τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και των μελετητών του έργου.

Η αναβάθμιση της εν λόγω οδικής αρτηρίας και η δημιουργία, ουσιαστικά μιας λεωφόρου τετραπλής όδευσης, έχει μείζονα σημασία για όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, δεδομένου ότι πρόκειται για παράλια έκταση στην οποία συγκεντρώνεται ουσιαστικά σχεδόν το 40% των τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας. Παρόλα αυτά μέχρι τώρα, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, η υφιστάμενη οδική αρτηρία δεν παρέχει ιδεώδη επίπεδα ασφαλείας για αυτοκινητιστές, ποδηλάτες και πεζούς, ενώ σε πολλά σημεία της δεν έχει καν φωτισμό και πεζοδρόμια.

Ο στόχος που είχε τεθεί και που ήταν να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο εντός του 2026, εκ των πραγμάτων ακυρώνεται πλέον με την απαίτηση κρατικών φορέων για μελέτη βιωσιμότητας και το χρονοδιάγραμμα προώθησης των διεργασιών είναι πια άγνωστο.