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Οι καλοκαιρινές διακοπές συνήθως ανατρέπουν τη σταθερή καθημερινότητα των παιδιών, αλλάζοντας ώρες ύπνου, γεύματα και γενικότερα το πρόγραμμά τους. Με την επιστροφή στο σχολείο, η σταδιακή επαναφορά σε μια πιο οργανωμένη ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, χωρίς απότομες αλλαγές και υπερβολική πίεση.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν σταδιακά σε ένα πιο σταθερό πρόγραμμα, χωρίς όμως να χρειάζεται να γίνουν όλα απότομα.

1. Ρυθμίζουμε το ωράριο και το πρόγραμμα

Σταδιακά επαναφέρουμε σταθερές ώρες ύπνου και γευμάτων για το παιδί. Προγραμματίζουμε τα γεύματά του, ώστε να υπάρχει μια βασική οργάνωση μέσα στην ημέρα, αλλά δεν ξεχνάμε να «ακούμε» την όρεξη του παιδιού, η οποία μπορεί να διαφέρει από μέρα σε μέρα.

2. Ετοιμάζουμε το κολατσιό

Είναι χρήσιμο να οργανώνουμε από την προηγούμενη ημέρα το κολατσιό που θα πάρει το παιδί μαζί του στο σχολείο. Το σχολικό κολατσιό καλό είναι να είναι μια επιλογή που το παιδί γνωρίζει, του αρέσει και μπορεί εύκολα να μεταφέρει και να καταναλώσει, όπως:

τοστ με τυρί

γιαούρτι με φρούτο

σπιτική μπάρα δημητριακών

σάντουιτς με τυρί και λαχανικά

σπιτική πίτα με λαχανικά

αραβική πίτα με φυστικοβούτυρο, φρούτο, ξηρούς καρπούς

3. Τι κάνουμε με το πρωινό;

Το πρωινό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσφέρουμε στο παιδί ένα θρεπτικό γεύμα πριν ξεκινήσει η ημέρα του. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιέζουμε ένα παιδί που μόλις ξύπνησε και δεν πεινάει να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα. Κάποια παιδιά έχουν περισσότερη όρεξη το πρωί, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο μέχρι να πεινάσουν. Μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη το ωράριο και τις ανάγκες του κάθε παιδιού και να φροντίζουμε να έχει διαθέσιμη μια κατάλληλη επιλογή για αργότερα, εφόσον δεν επιθυμεί να φάει αμέσως μετά το ξύπνημα.

4. Διαχειριζόμαστε τα γλυκά μετά τις διακοπές

Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι ξαφνικά το γλυκό απαγορεύεται.

Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχουν τρόφιμα που καταναλώνουμε πιο συχνά και άλλα που απολαμβάνουμε πιο περιστασιακά. Ένα γλυκό μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς να χρειάζεται να παρουσιάζεται ως «κακό» ή απαγορευμένο.

Η σχέση του παιδιού με το φαγητό χτίζεται από πολύ νωρίς και η υπερβολική απαγόρευση μπορεί πολλές φορές να κάνει ένα τρόφιμο ακόμη πιο ελκυστικό. Αντί, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να «διορθώσουμε» τη διατροφή του παιδιού μετά το καλοκαίρι, είναι προτιμότερο να επανέλθουμε σταδιακά σε ένα πιο οργανωμένο καθημερινό πρόγραμμα.

ygeiamou.gr