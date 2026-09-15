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Κρίσιμη θεωρείται από οικονομικούς αναλυτές και τις αγορές η τρέχουσα εβδομάδα, καθώς οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Ιαπωνίας καλούνται να διαχειριστούν ένα κοινό και δύσκολο δίλημμα: θα αντιμετωπίσουν τις νέες πληθωριστικές πιέσεις με αυξήσεις στα επιτόκια ή θα τα διατηρήσουν ανέπαφα, ώστε να μην πλήξουν την οικονομική δραστηριότητα. Οι αποφάσεις των τριών κενντρικών τραπεζών έρχονται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις αγορές ομολόγων (σημαντική αύξηση στις αποδόσεις τους) και εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο μπρεντ να ακουμπά χθες τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Οι τρεις αποφάσεις των εν λόγω κεντρικών τραπεζών δεν αφορούν μόνο το ύψος των επιτοκίων. Σύμφωνα με τον Guardian, θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για την αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός, η ενέργεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλληλεπιδρούν επικίνδυνα. Το βασικό ερώτημα της εβδομάδας είναι κατά πόσο οι κεντρικοί τραπεζίτες θα επιλέξουν να προστατεύσουν την ανάπτυξη ή να προλάβουν ένα νέο κύμα πληθωρισμού.

Ηνωμένες Πολιτείες

Στις ΗΠΑ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) και ιδιαίτερα στον νέο πρόεδρό της, Kevin Warsh. Η συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και θα αποτελέσει μια νέα μεγάλη δοκιμασία για τον νέο επικεφαλής, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πίεση που του ασκεί ο Πρόεδρος Τραμπ για μείωση των επιτοκίων και στην ανάγκη αντιμετώπισης του πληθωρισμού, πιθανό μέσω αύξησης των επιτοκίων.

Ο Τραμπ ζήτησε επανειλημμένα μείωση επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο.

Η Fed, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ. Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να παραμένει στο 3,4%, η πιθανότητα μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής κερδίζει έδαφος μεταξύ των αναλυτών το τελευταίο διάστημα.

Ηνωμένο Βασίλειο

Πάντως, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται την Πέμπτη να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,75%, παρ’ ότι τρία από εννέα μέλη της Τράπεζας είχαν ταχθεί από τον Ιούλιο υπέρ της αύξησης των επιτοκίων. Στο διάστημα που μεσολάβησε καταγράφηκε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, ανέφερε ότι η άνοδος του κόστους των στεγαστικών δανείων έχει ήδη περιορίσει τη ζήτηση, αφήνοντας να νοηθεί πως μετά από αυτή την εξέλιξη ίσως δεν είναι απαραίτητη μια αύξηση των επιτοκίων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πάντως η άποψη στις αγορές ότι τους επόμενους 12 μήνες ίσως υπάρξουν τέσσερις αυξήσεις στα επιτόκια.

Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία η κατεύθυνση φαίνεται περισσότερο ξεκάθαρη, όπως επισημαίνει ο Guardian. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται την Παρασκευή να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,25%.

Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε το κόστος χρήματος σε επίπεδα που η χώρα δεν έχει δει εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή μετά από χρόνια αποπληθωρισμού και εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων.

Η άνοδος των επιτοκίων στην Ιαπωνία συνδέεται και με την προσπάθεια σταθεροποίησης του γεν, ενώ η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από το Τόκιο μια πιο περιοριστική πολιτική.