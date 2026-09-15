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«Οψόμεθα». Αυτή ήταν η μονολεκτική απάντηση που έδωσε ο Κωστής Ευσταθίου σε ερώτηση που του τέθηκε νωρίς το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, αναφορικά με το ενδεχόμενο διεκδίκησης αξιώματος στην ηγεσία της ΕΔΕΚ στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο.

Ο πρώην βουλευτής του κόμματος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση που ανακοίνωσε η νέα πρόεδρος για άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους ή προϋποθέσεις. Θεωρεί ότι αυτό είχε καθήκον να πράξει μετά την εκλογή της και αυτό έπραξε.

Δήλωσε πως δεν επιστρέφει στην ΕΔΕΚ, αφού «για να επιστρέψεις κάπου θα πρέπει πρώτα να έχεις αποχωρήσει», κάτι που κατά τον ίδιο δεν έγινε στη δική του περίπτωση. Αυτό που αποφασίστηκε είναι η άρση των διαγραφών που έγιναν στο παρελθόν, συνεπώς, όπως είπε, θα είναι σαν να μην έγιναν ποτέ.

Ο Κωστής Ευσταθίου ουδέποτε θεώρησε τον εαυτό του εκτός του κόμματος. Χαρακτηριστικά, προσφωνούσε τον εαυτό του ως «διαγραφέντα από την ΕΔΕΚ» βουλευτή και απέρριπτε τον όρο «ανεξάρτητος». Πλέον, πρόθεση του είναι για την ώρα να δραστηριοποιηθεί στα κομματικά δρώμενα στα Λατσία, και στη συνέχεια θα αποφασίσει για τα επόμενα του βήματα ανάλογα με τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι και ο Δημήτρης Παπαδάκης δήλωσε χθες στο philenews ότι θα τον ενδιέφερε η επιστροφή στο κόμμα. Οι δηλώσεις του τελευταίου έγιναν πριν την απόφαση που ανακοίνωσε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή για άρση των διαγραφών.