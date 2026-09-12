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Μόλις δύο μέρες μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αγορές προεξοφλούν ήδη νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤ ανέβασε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% στην συνεδρίαση στις 10 Σεπτεμβρίου, όμως το μήνυμα της Φρανκφούρτης κάθε άλλο παρά σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αυξήσεων.

Η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ κράτησε κλειστά τα χαρτιά της, επαναλαμβάνοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συνεδρίαση με συνεδρίαση και θα εξαρτώνται από τα νέα οικονομικά δεδομένα. Πίσω από αυτή τη σιωπή, ωστόσο, διαμορφώνεται ένα σαφώς πιο επιθετικό σκηνικό.

Οι αγορές, έχουν αρχίσει να προεξοφλούν έναν νέο κύκλο αυξήσεων. Το βασικό σενάριο που διαμορφώνεται προβλέπει περαιτέρω αυξήσεις έως το τέλος του 2027, με το ενδεχόμενο το κόστος χρήματος να κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που θεωρούνταν πιθανότερα πριν από την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Βλέπουν πλέον πιθανό το ενδεχόμενο νέας αύξησης ακόμη και από την επόμενη συνεδρίαση, στις 29 Οκτωβρίου, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για το Euribor τριών μηνών δείχνουν ότι μπορεί να κινηθεί κοντά στο 3% το 2027 και να παραμείνει σε αντίστοιχα επίπεδα και το 2028. Πρόκειται για εξέλιξη που αλλάζει σημαντικά τις προσδοκίες για το κόστος δανεισμού, καθώς περιορίζει την πιθανότητα μιας γρήγορης επιστροφής σε περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων. Η πιθανότητα μιας νέας αύξησης ήδη από τον Οκτώβριο ανέβηκε στο 70%, από λίγο περισσότερο από 50% προηγουμένως. Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστεί νέα παρέμβαση εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν ισχυρές, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από το 3%.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι τα στοιχήματα των αγορών για τρεις επιπλέον αυξήσεις ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά επιθετικά, ενώ ο Δεκέμβριος παραμένει επίσης πιθανό χρονικό σημείο για την επόμενη κίνηση. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση θεωρείται κομβική, καθώς η ΕΚΤ θα παρουσιάσει τότε τις νέες προβλέψεις της έως το 2029, δίνοντας μια σαφέστερη εικόνα για τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει πλήρως τρεις ακόμη κινήσεις των 25 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2027, διατηρώντας μικρή πιθανότητα και για τέταρτη αύξηση. Η αλλαγή των προσδοκιών αποτυπώθηκε και στις αγορές ομολόγων, με την απόδοση του γερμανικού διετούς τίτλου να ενισχύεται κατά 14 μονάδες βάσης, στο 3,21%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Σχετικά με την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ διατήρησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3% το 2026, αλλά αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμηση για το 2027 στο 2,5%, ενώ για το 2028 τον τοποθέτησε στο 2,1%.

Αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,5% το 2026, στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Ανοδικά αναθεωρήθηκαν και οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να κινηθεί στο 0,9% το 2026 και στο 1,4% το 2027, ενώ για το 2028 η πρόβλεψη παρέμεινε στο 1,5%. Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας αφήνει στην ΕΚΤ περισσότερο περιθώριο να συνεχίσει την αυστηρή νομισματική πολιτική.

Όπως επισημαίνει η ING, πάντως, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και υποχώρηση των τιμών της ενέργειας θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα τα δεδομένα και να περιορίσουν την ανάγκη για νέες παρεμβάσεις.