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Σε αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, εν μέσω νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,50%, με ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη αύξηση του Ιουνίου, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό το 2027 και το 2028, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027.

Η νέα αύξηση έρχεται με τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από 2,8% τον Ιούνιο σε 2,9% τον Ιούλιο και 3,3% τον Αύγουστο, διευρύνοντας την απόστασή του από τον στόχο του 2%.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις τιμές, με τον πληθωρισμό να αναμένεται ότι θα παραμείνει αισθητά πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο διάστημα. Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η απόφαση αντανακλά τη δέσμευσή της για σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Πού διαμορφώνονται τα βασικά επιτόκια

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ διαμορφώνονται ως εξής:

Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων: 2,50%.

Επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης: 2,65%.

Επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης: 2,90%.

Οι νέες προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ τοποθετεί τον γενικό πληθωρισμό στο 3,0% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Η εκτίμηση για το 2026 παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ οι προβλέψεις για τα δύο επόμενα χρόνια έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% το 2026, στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028.

Για την οικονομία της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ προβλέπει ανάπτυξη 0,9% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028. Η ανοδική αναθεώρηση για το 2026 και το 2027 αποδίδεται κυρίως στην υψηλότερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα. Η ΕΚΤ εντοπίζει ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την ανάπτυξη.

Τα επικαιροποιημένα σενάρια των εμπειρογνωμόνων εξετάζουν διαφορετικές υποθέσεις για την ένταση και τη διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και για τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύ φάσμα εξελίξεων τόσο στις τιμές όσο και στην οικονομική δραστηριότητα.

Χωρίς δέσμευση για την επόμενη κίνηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να αποφασίζει από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους σχετικούς κινδύνους, τα νέα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία η νομισματική πολιτική μεταδίδεται στην οικονομία.

Συνεχίζεται η μείωση των χαρτοφυλακίων APP και PEPP

Τα χαρτοφυλάκια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό. Το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από τίτλους που λήγουν.

Η ΕΚΤ δηλώνει έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, εντός της εντολής της, ώστε να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Παραμένει επίσης διαθέσιμο το μέσο για την προστασία της μετάδοσης, γνωστό ως TPI, για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων και άτακτων εξελίξεων στις αγορές που θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωζώνης.

Capital.gr