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Η κυβέρνηση του Ιράν αντιτίθεται σε κοινοβουλευτικό νομοσχέδιο που θα επιβάλλει αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για δραστηριότητες που θεωρούνται ότι συνιστούν ξένη επιρροή ή διείσδυση, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νομοσχέδιο, που υποστηρίζεται από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, θα περιορίσει τις επαφές με ξένα μέσα ενημέρωσης και θεσμούς, την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιστημονική συνεργασία και άλλες δραστηριότητες που οι αρχές θεωρούν ότι διευκολύνουν την ξένη επιρροή.

Η αντίθεση της εκλεγμένης κυβέρνησης στο μέτρο φαίνεται να σηματοδοτεί αντίσταση προς τους σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει τη θέσπιση αυστηρότερων νόμων ασφαλείας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Reuters