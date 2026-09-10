Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Grant Thornton Κύπρου ανακοινώνει τον διορισμό του Μιχάλη Μαυρομμάτη στη θέση του Συνέταιρου και Επικεφαλής Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing Services Leader), ενισχύοντας περαιτέρω το Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της και την εξειδίκευσή της στον συγκεκριμένο τομέα.

Με 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ο Μιχάλης διαθέτει εκτενή εμπειρία σε θέματα Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων, διεθνούς φορολογίας, σύνθετων διασυνοριακών συναλλαγών και αναδιοργανώσεων. Στο νέο του ρόλο, θα ηγηθεί των Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών της Εταιρείας, υποστηρίζοντας εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις τόσο σε θέματα συμμόρφωσης όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Σε σχόλιό του, ο Σταύρος Ιωάννου, CEO της Grant Thornton Κύπρου, ανέφερε: «Η ανάπτυξή μας ήταν πάντοτε άμεσα συνδεδεμένη με τη δυναμική των ανθρώπων μας και την ικανότητά μας να ενισχύουμε την Εταιρεία με την κατάλληλη τεχνογνωσία, καθώς οι ανάγκες των πελατών μας εξελίσσονται. Η ένταξη του Μιχάλη αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή την προσέγγιση, καθώς και τη διαρκή επένδυσή μας σε τομείς στους οποίους διαπιστώνουμε αυξανόμενη ζήτηση και σημαντικές προοπτικές. Η πολυετής εμπειρία του, η ισχυρή τεχνική του κατάρτιση και η βαθιά γνώση τόσο της κυπριακής όσο και της διεθνούς επιχειρηματικής πραγματικότητας αποτελούν σημαντική προσθήκη στην ηγετική μας ομάδα. Με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζω στην Grant Thornton Κύπρου και προσβλέπω στη συμβολή του, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας».

Ο Μιχάλης Μαυρομμάτης, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που εντάσσομαι στην Grant Thornton Κύπρου σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό στάδιο της ανάπτυξής της. Καθώς οι επιχειρήσεις διευρύνουν ολοένα και περισσότερο τη διεθνή τους παρουσία, οι Ενδοομιλικές Συναλλαγές αποτελούν πλέον σημαντική παράμετρο, όχι μόνο σε επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά και για την υποστήριξη των ευρύτερων επιχειρηματικών τους στόχων. Προσβλέπω να αξιοποιήσω την εμπειρία μου για να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω Υπηρεσιών και, μέσα από τη συνεργασία με συναδέλφους από το διεθνές δίκτυο της Grant Thornton, να προσφέρουμε στους πελάτες μας πρακτική και υψηλού επιπέδου υποστήριξη».