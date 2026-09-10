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Το χαλλούμι δεν βρίσκεται απλώς στην κορυφή των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας μας, αλλά αποτελεί τον πιο άξιο πρεσβευτή της στο εξωτερικό. Με σταθερά και μεθοδικά βήματα έχει αναδειχθεί στον «λευκό χρυσό» της Κύπρου. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο να διατηρήσει άθικτη τη δυναμική του, αλλά να βάλει πλώρη και σε νέες αγορές.

Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του

Η υψηλή ποιότητα, ο παραδοσιακός χαρακτήρας, η ευελιξία χρήσης, η ξεχωριστή γεύση και η μοναδική υφή είναι μόνο μερικοί απ’ τους λόγους που το χαλλούμι ΠΟΠ καταφέρνει να έχει ανοδική πορεία κάθε χρόνο. Από την 3η θέση που βρισκόταν το 2024, με τις εξαγωγές να άγγιζαν τα €323,9 εκατ. και ποσοστό 13,4% επί του συνόλου, το 2025 οι εξαγωγές έφτασαν τα €357 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είναι το μοναδικό αμιγώς κυπριακό προϊόν που εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πέρα από τους αριθμούς, το χαλλούμι έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστα προϊόντα έχουν κατορθώσει: Να ταυτιστεί με την ταυτότητα, την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), η παραγωγή του γίνεται αποκλειστικά στην Κύπρο και απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή του. Αυτή η προστασία

διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ποιότητα που συνδέονται με τη χώρα παραγωγής του, στην προκειμένη την Κύπρο. Παράλληλα, προσφέρει στους Κύπριους παραγωγούς ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δίνοντάς τους την ευχέρεια για διείσδυση σε νέες αγορές που αναζητούν πιστοποιημένα, αυθεντικά προϊόντα.

Οι παραδοσιακές αγορές

Αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης χώρας (το Ηνωμένο Βασίλειο, με 45% των εξαγωγών) και της δεύτερης (της Σουηδίας, με 9% των εξαγωγών) όπου το

χαλλούμι έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι εμφανές πως υπάρχει ένα εύλογο περιθώριο ανάπτυξης στις υφιστάμενες αγορές. Αν και τα εγχώρια τυροκομεία εστιάζουν τις εξαγωγές τους σε αυτές, ωστόσο δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στις συγκεριμένες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δυναμική ανάπτυξης του προϊόντος όσο και τις προκλήσεις που υπάρχουν από την εξάρτηση από μια κύρια αγορά, όπως είναι οι οικονομικές διακυμάνσεις, οι αλλαγές στους κανονισμούς εισαγωγών και οι διατροφικές τάσεις. Γι’ αυτό και η στροφή προς νέες αγορές, όπου υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικά προϊόντα, είναι εν μέρει αναγκαία.

Υψηλές προοπτικές

Η επέκταση των εξαγωγών του χαλλουμιού ΠΟΠ αποτελεί βασικό άξονα της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Τα κυπριακά τυροκομεία σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τους εμπορικούς ακόλουθους στο εξωτερικό, εργάζονται εντατικά για την είσοδο σε νέες αγορές.

Αγορές που παρουσιάζουν αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης ένεκα της μεγάλης ζήτησης για μεσογειακά προϊόντα και ότι το χαλλούμι συμβαδίζει με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Αγορές που παρουσιάζουν αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης ένεκα της μεγάλης ζήτησης για μεσογειακά προϊόντα και της έμφασης που δίνεται στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την υγιεινή διατροφή, με το χαλλούμι να συμβαδίζει με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κοινή σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του χαλουμιού. Μοναδικός γνώμονας σε κάθε ενέργεια πρέπει να είναι να συνεχίσει το εθνικό μας προϊόν να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Με σεβασμό πρωτίστως στην παράδοση, αλλά την ίδια ώρα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου