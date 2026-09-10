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Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και πληροφορία που αξιολογήθηκε ως αξιόπιστη οδήγησαν τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού στα ίχνη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 20 ετών, από τη Συρία, κάτοικοι Λευκωσίας και οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τέλη Ιουλίου σε γραφεία εταιρειών στη Γερμασόγεια.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα (10/9) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία υπέβαλε αίτημα για την προσωποκράτησή τους.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, Ιωάννης Μαυρομούστακος, αιτήθηκε την κράτηση των δύο υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών. Ο δικηγόρος τους έφερε ένσταση τόσο ως προς την κράτηση του δεύτερου υπόπτου (20χρονου) όσο και ως προς τη χρονική διάρκεια της προσωποκράτησης του 18χρονου.

Μετά από διάλειμμα, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτηση των δύο για οκτώ ημέρες, κρίνοντας ότι το αίτημα δικαιολογείται, ενόψει του ανακριτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι 14 βολίδες και τα CCTV

Όπως πληροφορείται το philenews, από τις εξετάσεις που έγιναν στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου εντοπίστηκαν 14 βολίδες πυροβολισμών.

Από την αξιολόγηση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 18 Ιουλίου. Στα βίντεο καταγράφονται δύο άτομα να προσεγγίζουν το κτήριο, με τον έναν από τους δύο να πυροβολεί προς αυτό με μικρό πυροβόλο όπλο.

Οι εξετάσεις στα CCTV κατέδειξαν, επίσης, ότι οι δράστες έφτασαν και αποχώρησαν από τη σκηνή με αυτοκίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως κλαπεί τέλος Φεβρουαρίου, από τον Άγιο Αθανάσιο.

Μάλιστα, από το υλικό των κλειστών κυκλωμάτων φαίνεται ότι το άτομο που πυροβόλησε ήταν ο συνοδηγός του οχήματος.

Το αυτοκίνητο καταγράφηκε περίπου μία ώρα πριν από τους πυροβολισμούς να εξέρχεται από τη Λευκωσία με κατεύθυνση προς τη Λεμεσό. Φαίνεται, επίσης, να έφερε διαφορετικές πινακίδες εγγραφής, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε όχημα ίδιας μάρκας και μοντέλου, αλλά διαφορετικής χρονολογίας, ιδιοκτησίας γυναίκας.

Εντοπίστηκε στο Καϊμακλί

Το κλοπιμαίο όχημα εντοπίστηκε λίγες ημέρες μετά τη διάπραξη των πυροβολισμών στο Καϊμακλί. Τέθηκε υπό παρακολούθηση και, αφού διαπιστώθηκε ότι κανένα πρόσωπο δεν μετέβη για να το παραλάβει, μεταφέρθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες που έφερε ήταν πλαστές και ανήκαν σε άλλο όχημα της ίδιας μάρκας, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, το όχημα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από τις κατοικίες τόσο του 18χρονου όσο και του 20χρονου.

Παράλληλα, από τα CCTV προέκυψε ότι ο δράστης που πυροβόλησε φορούσε μαύρα ρούχα και γκρίζα αθλητικά παπούτσια συγκεκριμένης μάρκας.

Επιστημονικά ευρήματα συνδέουν τον 18χρονο

Ιδιαίτερη σημασία για τις έρευνες φαίνεται να είχαν και τα επιστημονικά ευρήματα από το κλοπιμαίο όχημα.

Συγκεκριμένα, από επίχρισμα που λήφθηκε από τον μοχλό των ταχυτήτων προέκυψε επιστημονική σύνδεση με τον 18χρονο ύποπτο.

Σημαντική για την πορεία των ερευνών ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία και πληροφορία που λήφθηκε από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, ο οποίος κατονόμασε τους δύο υπόπτους ως τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς.

Σε ό,τι αφορά τον 20χρονο, η σύνδεσή του με την υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκύπτει μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι το κλοπιμαίο όχημα, πριν μεταβεί στη Λεμεσό, καταγράφηκε να σταματά σε σημείο κοντά σε πολυκατοικία όπου διαμένει.

Έρευνα στην οικία – Εντοπίστηκαν παπούτσια

Εναντίον των δύο υπόπτων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα, Πέμπτη, στη Λευκωσία.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 18χρονου εντοπίστηκε ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών λευκού χρώματος, τα οποία, σύμφωνα με τις εξετάσεις της Αστυνομίας, είναι ίδια με αυτά που φορούσε ο δράστης κατά τη διάπραξη των πυροβολισμών.

Για την υπόθεση οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν μέχρι στιγμής λάβει 22 καταθέσεις, ενώ έχουν διενεργηθεί τέσσερις έρευνες. Ενώ για την ολοκλήρωση εξετάσεων αναμένεται να ληφθούν άλλες 47 καταθέσεις.

Άξιο αναφοράς είναι πως μέχρι σήμερα δεν εντοπίστηκε το κλειδί του κλοπιμαίου οχήματος ούτε και το πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να ανακριθούν από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού μετά την προφυλάκισή τους.