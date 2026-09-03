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Στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις μετέβησαν δύο μέλη της Αστυνομίας, τα οποία τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής καταδίωξης λευκού βαν, που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (3/9) στη Λεμεσό. Πρόκειται για έναν αστυνομικό του ΟΠΕ και ένα μέλος της Ομάδας Ζ της Τροχαίας Λεμεσού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση για την ανακοπή του οχήματος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος Τουρκοκύπριος που συνελήφθη είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς τον περασμένο Ιούλιο είχε απασχολήσει την Αστυνομία σε παρόμοιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για παρόμοιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά του να διαφύγει με το διπλοκάμπινο του, κινήθηκε με όπισθεν και προσέκρουσε στην υπηρεσιακή μοτοσικλέτα αστυνομικού της Ομάδας «Ζ» που τον καταδίωκε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά ο τελευταίος.

Σημειώνεται ότι το βαν μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για εξετάσεις από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε στο εσωτερικό του οχήματος. Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 20 και 19 ετών, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώ δεν αποκλείεται κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης να προκύψουν και άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί στην οδό Αθηνών στη Λεμεσό, όταν μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης κάλεσε τον οδηγό λευκού βαν να σταματήσει για έλεγχο, καθώς το όχημα έφερε πινακίδες εγγραφής. Ο οδηγός, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, με τον αστυνομικό να τον ακολουθεί και να ζητά παράλληλα ενισχύσεις από άλλα περίπολα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να κινείται προς την περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα. Κατά τη διαδρομή το βαν προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ οι επιβαίνοντες φέρεται να έριχναν αντικείμενα προς τα περίπολα. Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών και οδηγών, οι οποίοι παρακολουθούσαν την προσπάθεια ακινητοποίησης του οχήματος από τα μέλη της Αστυνομίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετά μέλη της Αστυνομίας, ενώ ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί, τόσο στον αέρα όσο και προς τα ελαστικά του βαν, στην προσπάθεια να ακινητοποιηθεί το όχημα.

Το βαν τελικά ανακόπηκε στα φώτα τροχαίας στα Κάτω Πολεμίδια, όπου στην προσπάθειά του οδηγού να διαφύγει, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, τον οποίο και απέκοψε, προτού ακινητοποιηθεί. Από το όχημα συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 20 και 19 ετών, αμφότεροι Τουρκοκύπριοι.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους δύο υπόπτους να αναμένεται να ανακριθούν, ενώ δεν αποκλείεται κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης να προκύψουν και άλλα αδικήματα.