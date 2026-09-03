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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από διάρρηξη περιπτέρου στη Λεμεσό, που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με τον δράστη να εισβάλλει στο κατάστημα και να αρπάζει μηχάνημα OTERO, το οποίο στη συνέχεια έσπασε προκειμένου να αφαιρέσει τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε περίπτερο, το οποίο καταγράφεται στη Λεμεσό, με τις Αρχές να διερευνούν κατά πόσον πίσω από τις δύο υποθέσεις είναι το ίδιο πρόσωπο.

Η διάρρηξη σημειώθηκε μεταξύ 5:00 και 5:30 τα ξημερώματα, σε περίπτερο στην οδο Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε τροχό (flex) για να παραβιάσει την πόρτα και να εισέλθει στο περίπτερο.

Ακολούθως, φέρεται να άρπαξε το μηχάνημα OTERO, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και συναλλαγών κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, έσπασε το μηχάνημα προκειμένου να αφαιρέσει τα χρήματα και το εγκατέλειψε στη Λεωφόρο Μακαρίου.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες που διερευνώνται ότι το ίδιο άτομο επιχείρησε να κλέψει αντίστοιχο μηχάνημα και από άλλα περίπτερα ή σημεία της περιοχής κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε χαρακτηριστικό του φερόμενου δράστη, ο οποίος φέρεται να έχει τατουάζ στο αριστερό του χέρι. Επίσης, εκτιμάται ότι πιθανόν να είχε σταθμεύσει το όχημά του σε δρόμο πίσω από το περίπτερο.

Οι Αρχές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από την περιοχή, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν εικόνες που ενδεχομένως να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη και να ρίξουν φως στις κινήσεις του πριν και μετά τη διάρρηξη.

Στην ανάρτηση συστήνεται αυξημένη προσοχή σε περίπτερα και καταστήματα που διαθέτουν αντίστοιχα μηχανήματα.