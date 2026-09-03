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Σημαντική επιβράδυνση της πιστωτικής δραστηριότητας καταγράφηκε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, καθώς τα καθαρά νέα δάνεια υποχώρησαν στα €415 εκατ., έναντι €626,2 εκατ. τον Ιούνιο, σημειώνοντας μείωση περίπου 33,7%.

Το συνολικό ποσό των νέων δανειακών συμβάσεων, περιλαμβανομένων όσων έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, περιορίστηκε στα €686,1 εκατ., από €831,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, μειώθηκε το κόστος δανεισμού για αγορά κατοικίας, ενώ αυξήθηκαν τα επιτόκια στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια. Διαφορετική κατεύθυνση ακολούθησαν και τα καταθετικά επιτόκια νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Φθηνότερα τα στεγαστικά, ακριβότερα τα καταναλωτικά

Το επιτόκιο των νέων δανείων για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,78%, από 4,04% τον Ιούνιο.

Η μεταβολή του σταθμικού μέσου επιτοκίου δεν αντανακλά κατ’ ανάγκην αποκλειστικά τις τιμολογιακές αποφάσεις των τραπεζών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες στεγαστικών δανείων, όπως δάνεια πρώτης κατοικίας και εξοχικής κατοικίας, με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και επιτόκιο. Κατά συνέπεια, οι μηνιαίες μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επηρεάζουν το τελικό μέσο επιτόκιο.

Αντίθετα, το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε στο 6,94%, από 6,50% τον προηγούμενο μήνα.

Ανοδικά κινήθηκε και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Για δάνεια έως €1 εκατ., το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,47%, έναντι 4,32%, ενώ για ποσά άνω του €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,29%, από 4,07%.

Αντίθετη πορεία στα επιτόκια καταθέσεων

Στις καταθέσεις προθεσμίας διάρκειας έως ενός έτους, το επιτόκιο για τα νοικοκυριά υποχώρησε στο 1,27%, σε σύγκριση με 1,42% τον Ιούνιο.

Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ενισχύθηκε στο 1,56%, από 1,41%.

Η εικόνα ανά κατηγορία νέων δανείων

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια περιορίστηκαν στα €23,9 εκατ., από €25,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Το σύνολο των νέων καταναλωτικών συμβάσεων διαμορφώθηκε στα €26,5 εκατ., έναντι €29,6 εκατ.

Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν στα €149,5 εκατ., από €152,1 εκατ. τον Ιούνιο. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των νέων στεγαστικών συμβάσεων αυξήθηκε στα €205,8 εκατ., από €201,1 εκατ.

Στα επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκατ., οι καθαρές νέες χορηγήσεις υποχώρησαν στα €52,3 εκατ., έναντι €54,5 εκατ. Το σύνολο των νέων συμβάσεων της κατηγορίας μειώθηκε στα €70,4 εκατ., από €77,3 εκατ.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ., όπου οι καθαρές νέες χορηγήσεις έπεσαν στα €162,3 εκατ., από €387,5 εκατ. τον Ιούνιο. Το συνολικό ποσό των νέων συμβάσεων της κατηγορίας περιορίστηκε στα €354,6 εκατ., έναντι €512,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.