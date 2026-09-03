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Δέκα σχέδια διεκδικούν τη θέση τους στη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλεί τους πολίτες όλων των χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και της Κύπρου, να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή έρευνα και να επιλέξουν το σχέδιο που προτιμούν. Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην έρευνα λήγει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Τον Ιούλιο, η ΕΚΤ παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που προκρίθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων του ευρώ. Οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους μέσω της ειδικής διαδικτυακής έρευνας της ΕΚΤ.

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Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει μία από τις προτάσεις προς τα τέλη του 2026, ενώ τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια.

Οι δέκα προτάσεις που έχουν προκριθεί κινούνται γύρω από δύο θεματικές. Η πρώτη αφορά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες, με τις προτάσεις να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη Μαρία Κάλλας, τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες.

Η δεύτερη θεματική αφορά ποτάμια και πουλιά, τα οποία παρουσιάζονται ως σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσης της Ευρώπης με τη φύση.

Τα δέκα σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και πλέον περνούν στην κρίση των πολιτών.

Το ελληνικό στοιχείο

Η διαδικασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται σχέδιο της Ελληνίδας σχεδιάστριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου, το οποίο έχει λάβει την ονομασία Σχέδιο Ε.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μαρία Κάλλας, καθώς αποτελεί μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες που περιλαμβάνονται στις προτάσεις για τη νέα σειρά.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το σχέδιο που προτιμούν έως και τις 21 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή τους να αποτελεί μέρος της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην τελική επιλογή της ΕΚΤ.