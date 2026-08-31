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Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιστρέφουν στη δουλειά τον Σεπτέμβριο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη εξέλιξη. Σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου, οι Ισλανδοί απέρριψαν οριακά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η απόφαση βασίστηκε κυρίως σε εσωτερικές ανησυχίες, αποτέλεσε μια δυσάρεστη έκπληξη για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ισλανδίας RÚV, το 52,8% των περισσότερων από 225.000 ψηφοφόρων απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης, ενώ το 47,2% την υποστήριξε. Η διαφορά ανήλθε σε περίπου 12.600 ψήφους. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε ισλανδική εκλογική διαδικασία από το 2009.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΕΕ έχει συνηθίσει να βλέπει χώρες να επιδιώκουν την ένταξή τους και όχι να απορρίπτουν την προοπτική συμμετοχής στο μπλοκ.

Σήμερα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να επιδιώκουν την ένταξη στην ΕΕ, με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία να σημειώνουν σημαντική πρόοδο τον Ιούλιο. Στις 14 Ιουλίου, η ΕΕ πραγματοποίησε διασκέψεις προσχώρησης και με τις τέσσερις χώρες. Η Ουκρανία και η Μολδαβία άνοιξαν νέα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Μαυροβούνιο και η Αλβανία προχώρησαν προς την ένταξη κλείνοντας προσωρινά αρκετά διαπραγματευτικά κεφάλαια. Το Μαυροβούνιο θεωρείται σήμερα η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά στην ένταξη, έχοντας κλείσει προσωρινά 18 από τα 33 κεφάλαια της διαδικασίας, ενώ η Αλβανία έχει κλείσει τρία.

Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της ΕΕ για χώρες που επιδιώκουν στενότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση της Ισλανδίας να μην επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις για ένταξη δείχνει ότι η ελκυστικότητα αυτή δεν είναι δεδομένη για όλες τις χώρες.

Υπό το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ανέμεναν ότι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία θα επικεντρωνόταν περισσότερο σε ζητήματα ευρύτερης ασφάλειας. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αυξήσει τις εντάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τη Γροιλανδία και οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στην Αρκτική έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής που περιβάλλει την Ισλανδία. Ως απάντηση σε αυτές τις απειλές, χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να επιδιώκει την ένταξή της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. Παράλληλα, ο Καναδάς επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με την ΕΕ.

Ως ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, η Ισλανδία θα μπορούσε επομένως να θεωρηθεί ότι έχει λόγους να έρθει ακόμη πιο κοντά στην ΕΕ. Η απόφασή της να μην επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις αποτέλεσε, κατά συνέπεια, έκπληξη για τους Ευρωπαίους policymakers.

Ωστόσο, το δημοψήφισμα επηρεάστηκε κυρίως από εσωτερικές οικονομικές ανησυχίες και όχι από ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Η αλιευτική βιομηχανία της Ισλανδίας, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των εξαγωγών αγαθών της χώρας, τάχθηκε έντονα κατά της ένταξης στην ΕΕ.

Για την Ισλανδία, η παραμονή εκτός ΕΕ δεν σημαίνει απομόνωση από την Ευρώπη. Η χώρα είναι ήδη στενά συνδεδεμένη με την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος της παρέχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και μέσω της ζώνης Σένγκεν, που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς συνοριακούς ελέγχους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η Ισλανδία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που της προσφέρει μια σημαντική συμμαχία στον τομέα της ασφάλειας σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Με αυτές τις υφιστάμενες συμφωνίες να προσφέρουν ήδη σημαντικά οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά οφέλη, πολλοί Ισλανδοί ενδέχεται να θεωρούν ότι η πλήρης ένταξη στην ΕΕ δεν προσφέρει αρκετά επιπλέον πλεονεκτήματα ώστε να δικαιολογείται η παραχώρηση μεγαλύτερου μέρους του εθνικού ελέγχου.

Οι αλιευτικές οργανώσεις, για παράδειγμα, φοβούνται ότι οι κανόνες της ΕΕ θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ξένα αλιευτικά σκάφη μεγαλύτερη πρόσβαση στα εθνικά ύδατα και να επιβάλουν περιορισμούς που θα έπλητταν τον κλάδο. Οι υποστηρικτές της παραμονής εκτός ΕΕ υποστηρίζουν επίσης ότι η Ισλανδία μπορεί να συνεχίσει να ευημερεί ανεξάρτητα, καθώς η υφιστάμενη σχέση της με την ΕΕ και η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ παρέχουν ήδη επαρκή οικονομικά και αμυντικά οφέλη.

Δεν ήταν όμως μόνο η αλιεία. Οι αγρότες εξέφρασαν ανησυχίες για τον ανταγωνισμό και την πιθανή απώλεια κρατικών επιδοτήσεων. Εργοδότες και ορισμένα συνδικάτα τάχθηκαν επίσης κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Τα επιχειρήματα αυτά αποδείχθηκαν πιο πειστικά από την εκστρατεία υπέρ της πρότασης, η οποία υποστήριζε ότι ένα μικρό νησιωτικό κράτος χρειάζεται την επίσημη συμμετοχή του σε μια ευρύτερη ένωση για να ευημερήσει.

Η αντίδραση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβαθμίσει τη σημασία της απόρριψης από την Ισλανδία, δεδομένου του μικρού πληθυσμού της χώρας και των ήδη στενών σχέσεών της με την Ένωση. Με λιγότερους από 400.000 κατοίκους, η Ισλανδία θα είχε περιορισμένη επίδραση στον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ισλανδία απολαμβάνει ήδη πολλά από τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της συμμετοχής της στη ζώνη Σένγκεν. Επιπλέον, το δημοψήφισμα αφορούσε μόνο το εάν θα επανεκκινούσαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη και όχι το εάν η χώρα θα εντασσόταν άμεσα στην ΕΕ.

Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα έχει πολιτική σημασία, καθώς αμφισβητεί την εικόνα της ΕΕ ως ενός ολοένα και πιο ελκυστικού προορισμού για τις ευρωπαϊκές χώρες. Το μπλοκ εξακολουθεί να προσελκύει χώρες που επιδιώκουν την ένταξη, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ το Κόσοβο παραμένει δυνητική υποψήφια χώρα.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση της Ισλανδίας αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: πλούσιες χώρες όπως η Νορβηγία και η Ελβετία έχουν επιλέξει να παραμείνουν εκτός ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Ένωση. Η απόφαση της Ισλανδίας δείχνει επομένως ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν θεωρείται απαραίτητα το επόμενο βήμα για τις ευημερούσες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία το μπλοκ προσελκύει χώρες που αναζητούν μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ασφάλεια.

Η απόφαση της Ισλανδίας μπορεί να έχει μικρό πρακτικό αντίκτυπο στην ΕΕ, δεδομένου του μικρού πληθυσμού της χώρας και των ήδη στενών δεσμών της με την Ένωση. Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα: αν η ένταξη στην ΕΕ είναι τόσο ελκυστική για τις χώρες που αναζητούν ασφάλεια και ευημερία, γιατί ορισμένα από τα πλουσιότερα κράτη της Ευρώπης εξακολουθούν να επιλέγουν να παραμένουν εκτός;