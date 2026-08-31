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Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), της θρυλικής «Βασίλισσας της Κάντρι», η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου και η κηδεία της έγινε σχεδόν μυστικά, τρεις ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε απόλυτα κλειστό κύκλο – αποκλειστικά για τα μέλη της άμεσης οικογένειας και πολύ στενούς φίλους της θρυλικής καλλιτέχνιδας – ακολουθώντας την επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια πριν από τον θάνατό της.

Dolly Parton was laid to rest in a private family funeral in the days following her Aug. 25 death at the age of 80, just as she'd requested before her passing. https://t.co/j8IkgX64uy pic.twitter.com/D4Q5RrJrZb — E! News (@enews) August 30, 2026

Αν και το πλήρες πρόγραμμα της κηδείας, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, η Πάρτον είχε ζητήσει στο παρελθόν να ακουστεί στην κηδεία της ο θρησκευτικός γκόσπελ ύμνος “If We Never Meet Again” (που συνδέεται και με τον πατέρα της).

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του θανάτου της, ο ανιψιός της είχε δηλώσει συγκινημένος πως η Ντόλι ήθελε να αναπαυθεί «σε ένα όμορφο στρώμα από απαλό βαμβάκι», καθώς μετά από μια ζωή γεμάτη βαριά, λαμπερά στρας στη σκηνή, της άξιζε επιτέλους να ξεκουραστεί με απόλυτη άνεση.

Σύμφωνα επίσης με το Hello, οι καλεσμενοι στην κηδεία φορούσαν πολύχρωμα ρούχα – αποκλίονονατς από το παραδοσιακό μάυρο πένθιμο ένδυμα – για να τιμήσουν την αγάπη της Πάρτον για το χρώμα, την λάμψη και το κάντρι στυλ.

Τάφηκε στο οικογενειακό μαυσωλείο, δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο

Η Ντόλι Πάρτον τάφηκε στο οικογενειακό μαυσωλείο – οστεοφυλάκιο, ακριβώς δίπλα στον επί 60 χρόνια αγαπημένο της σύζυγο, Καρλ Ντιν (Carl Dean), ο οποίος είχε απεβιώσει τον Μάρτιο του 2025.

Η λιτή, μπρούτζινη πλάκα της κρύπτης είχε χαραγμένο το όνομα της εμβληματικής καλλιτέχνιδας δίπλα στο όνομα του συζύγου της, μαζί με μια ανάγλυφη απεικόνιση του πατρικού της σπιτιού στο Sevier County του Τενεσί.

Το σημείο που τάφηκε η Ντόλυ Πάρτον – Amelia Young Favebbok

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , η Amelia Young από το NewsChannel 5 του Νάσβιλ κοινοποίησε φωτογραφίες από τον τόπο ταφής της Πάρτον και είπε ότι το νεκροταφείο είχε τοποθετήσει βελούδινα σχοινιά και βιβλία επισκεπτών, ώστε οι θαυμαστές να μπορούν να επισκεφθούν τον τάφο της Πάρτον και να αποτίσουν φόρο τιμής.

«Οι θαυμαστές και οι φίλοι της Ντόλι από όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας tag @dollyparton», σύμφωνα με την νεκρολογία του νεκροταφείου. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν δωρεές στη Βιβλιοθήκη Φαντασίας της Ντόλι Πάρτον .

Ο διάδρομος που οδηγεί στον τάφο της Ντόλι Πάρτον – Amelia Young Favebbok

Το σημείο που τάφηκε η Ντόλυ Πάρτον – Amelia Young Favebbok

Το Woodlawn Memorial Park and Mausoleum είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Νάσβιλ, όπου έχουν ταφεί πολλά άλλα αστέρια της κάντρι γουέστερν, όπως οι George Jones, Tammy Wynette, Eddy Arnold, Marty Robbins και Porter Wagoner – ο πρώην μέντορας της Parton, για τον οποίο έγραψε το “I Will Always Love You” ως επαγγελματικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα όταν ξεκίνησε να τραγουδάει σόλο το 1973.

Η Ντόλι ως μητέρα για τα ανίψια της

Την επόμενη μέρα της κηδείας της, μια από τις ανιψιές της , η Λέινι Μέι Πάρτον, μοιράστηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη «θεία Ντόλι» της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , αποκαλώντας την «γιαγιά» και μοιράζοντας μερικές πληροφορίες για τον ρόλο της Ντόλι ως μητρική φιγούρα για τις πολλές ανιψιές και τα ανίψια της.

«Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ανάρτηση για μένα. Ήθελα να περιμένω μέχρι την χθεσινή κηδεία της γιαγιάς μου προτού προσπαθήσω να περιγράψω οτιδήποτε από αυτά», ξεκίνησε η Λέινι.

«Από τότε που ήμουν μικρή, η γιαγιά μου είχε πάντα έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι ήμουν αρκετή. Ποτέ δεν έκανε τα όνειρά μου να φαίνονται πολύ μεγάλα ούτε με έκανε να νιώθω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Πίστευε σε μένα πριν καν μάθω πώς να πιστεύω στον εαυτό μου.»

Η Λέινι εξήγησε ότι λόγω της αδυναμίας της δημιουργού του “I Will Always Love You” να αποκτήσει δικά της παιδιά , ήταν μια «στοργική μητέρα» για τις ανιψιές και τα ανίψια της. «Μας αγαπούσε με αυτόν τον τρόπο και θα είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό » εγραψε.

«Ακόμα δεν είναι αληθινό ότι έφυγε. Θα μου λείψει η φωνή της, το γέλιο της, οι αγκαλιές της και το να ξέρω ότι ήταν εκεί. Θα μου λείψουν ακόμη και αυτές οι κλήσεις στις 4 το πρωί – θα έδινα τα πάντα για να δω το όνομά της να εμφανίζεται ξανά στο κινητό μου…. Νιώθω απίστευτα τυχερή που μπόρεσα να την αποκαλώ γιαγιά μου.

Σε ευχαριστώ που πάντα πίστευες σε μένα, με αγαπούσες και με έκανες να νιώθω ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα.

Σ’ αγαπώ, γιαγιά. Πάντα» ανέφερε στο συγκινητικό αντίο της η Λέινι Μέι Πάρτον.

iefimerida.gr