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Ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε σε συναυλία στη Λάρνακα, με αποσπάσματα από τη βραδιά να κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εμφάνισή του προκάλεσε σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, ορισμένοι από τους οποίους διατύπωσαν επικριτικές παρατηρήσεις για την παρουσία του στη σκηνή.

Συνεργάτης του τραγουδιστή αντέδρασε και υπερασπίστηκε τον ερμηνευτή ρωτώντας «ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;».

Σε ανάρτησή του με το ερώτημα «τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;», ο Κυριάκος Τσολάκης αναφέρει: «Μετά την πρόσφατη εμφάνισή μας στη Λάρνακα διάβασα ορισμένα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ντρέπεστε λίγο; Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. Τριάντα τρία χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του, με το ακορντεόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει δέκα δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται: “Γέρασε”. “Δεν μπορεί”. “Να σταματήσει”. “Φτάνει πια”».

«Ποιοι είστε, ρε; Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών; Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν; Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας; Πόσα θέατρα γεμίσατε; Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού; Τίποτα; Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε. Βλέπετε να δίνει το μικρόφωνο στον κόσμο και βγάζετε το συμπέρασμα ότι “δεν μπορεί να τραγουδήσει”. Ψάχνετε με το μικροσκόπιο να βρείτε μια στιγμή, μια ανάσα, ένα δευτερόλεπτο, για να χύσετε τη χολή σας. Αυτό δεν λέγεται κριτική. Λέγεται κακοψυχία», συμπληρώνει.

«Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε. Και εγώ μεγάλωσα και εσείς μεγαλώνετε. Όλοι μεγαλώνουμε. Ή μήπως κάποιοι από εσάς έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την αιώνια νεότητα; Τα χρόνια όμως δεν ακυρώνουν το ταλέντο. Δεν διαγράφουν την προσφορά. Δεν σβήνουν την ιστορία. Και ο Πάριος έχει γράψει ιστορία. Δεν “υπήρξε” απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Είναι ο Γιάννης Πάριος. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι. Ένας ερμηνευτής που συνόδευσε έρωτες, χωρισμούς, γάμους, ξενύχτια, χαρές και πίκρες εκατομμυρίων Ελλήνων. Και αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να τη σβήσει κανένας κακοπροαίρετος σχολιαστής του διαδικτύου», τονίζει.

«Ξέρετε ποιο είναι το εύκολο; Να κάθεσαι στον καναπέ σου και να μηδενίζεις ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να δημιουργήσεις κάτι που θα υπάρχει όταν εσύ δεν θα υπάρχεις πια. Αυτό το κατάφερε ο Πάριος. Και κάτι τελευταίο προς όλους αυτούς τους ατρόμητους δικαστές του πληκτρολογίου: Πριν ξαναγράψετε “να σταματήσει”, κοιταχτείτε πρώτα στον καθρέφτη και αναρωτηθείτε: Εγώ τι άφησα πίσω μου; Γιατί τον Πάριο, είτε τον αγαπάτε είτε όχι, όταν θα γραφτεί η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, θα τον γράψει με τεράστια γράμματα. Εσάς; Γι’ αυτό, αρκετά με τη χολή και την κακία. Σεβαστείτε επιτέλους έναν άνθρωπο που πρόσφερε μια ζωή στο ελληνικό τραγούδι. Και αν δεν μπορείτε να τον σεβαστείτε, τουλάχιστον μην προσπαθείτε να μικρύνετε έναν μεγάλο άνθρωπο για να αισθανθείτε εσείς μεγαλύτεροι. Γιατί οι μεγάλοι δεν μικραίνουν από τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας απλώς δείχνουν πόσο μικροί μπορείτε να γίνετε εσείς», καταλήγει στην ανάρτησή του.

protothema.gr