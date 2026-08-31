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Το ΤΕΠΑΚ θα λειτουργήσει την πρώτη Ακαδημία Αθλητισμού με έδρα τις εγκαταστάσεις του στην Πάφο. Αυτό αποκάλυψε με δηλώσεις του στον «Φ» ο Πρύτανης, Παναγιώτης Ζαφείρης, κάνοντας λόγο για μελέτες που ήδη εκπονούνται από το ίδρυμα προς τον σκοπό αυτό.

Πιθανότατα η Ακαδημία αυτή θα έχει δύο προγράμματα σπουδών, ανέφερε, εκ των οποίων το πρώτο θα αφορά σε θέματα διοίκησης αθλητισμού και το δεύτερο σε θέματα καθαρά αθλητισμού.

Στην Πάφο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο θα δίνει από τα επόμενα χρόνια και πτυχίο στις επισιτιστικές σπουδές, ανακοίνωσε επίσης ο κ. Ζαφείρης, κάτι όπως είπε που ήδη ανακοινώθηκε και κατά την φετινή πρώτη τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στα τέλη Ιουνίου.

Ο Πρύτανης του ακαδημαϊκού ιδρύματος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για το ιστορικό γεγονός της αποφοίτησης της πρώτης φουρνιάς φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, κάνοντας λόγο για ένα δρόμο μακρύ, με δυσκολίες, αλλά και πολλές επιτυχίες όπως τόνισε.

Έχουμε πλέον τη χαρά να έχουμε τους πρώτους 105 αποφοίτους από την σχολή μας στην Πάφο, γεγονός που μας δίνει και εμάς αισθήματα περηφάνιας και είμαι σίγουρος ότι δίνει τα ίδια αισθήματα και στην πόλη και ανθρώπους της Πάφου.