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Κατά τη διάρκεια της νύχτας στα κατεχόμενα έφτασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χατζί Αλί Οζέλ ο οποίος επισκέφθηκε διασωθέντες επιβάτες του ναυαγίου, που συνέβη νωρίτερα χθες ανοικτά της Κερύνειας, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται.

Ο «υπουργός υγείας» Χακάν Ντιντσγιουρέκ επισκέφθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα το γενικό νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου συγγενείς ανέμεναν αρκετές ώρες ενημέρωση. Ο κ. Ντιντσγιουρέκ ανέφερε ότι ο αριθμός των ασθενών που περιθάλπονται σε νοσοκομεία έχει μειωθεί σημαντικά, αρκετοί έχουν πάρει ήδη εξιτήριο και δεν υπήρχαν ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική χθες το απόγευμα επικοινωνία τόσο με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όσο και με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ για ενημέρωση και συντονισμό. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις «αρχές» του ψευδοκράτους για την απόδοση των ευθυνών για την ναυτική τραγωδία.

Συλλυπητήρια Πακιστανού Πρωθυπουργού

Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, Σαχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε συλλυπητήρια για τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας. Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το συμβάν. «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον αγαπητό μου αδελφό Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την τουρκική κυβέρνηση και τις θλιμμένες οικογένειες».

Πρόσθεσε ότι προσεύχονται για την ταχεία και ασφαλή ανεύρεση των αγνοουμένων και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Ο κ. Σαρίφ ανέφερε ότι ο λαός του Πακιστάν στέκεται αλληλέγγυος με τον αδελφό λαό της Τουρκίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

ΚΥΠΕ