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Μήνυμα συμπαράστασης προς τον τουρκοκυπριακό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας στα ανοικτά της Κερύνειας απέστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το Τάσουτζου της Μερσίνας, σημειώνοντας ότι μετά το ατύχημα ξεκίνησαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις αρχές στα κατεχόμενα.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις εργασίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνατότητές της και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και ευχήθηκε περαστικά στους διασωθέντες.