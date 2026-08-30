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Τα οκτώ (8) πιο κάτω πρόσωπα καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, συμπλοκής και επίθεσης, χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων και συναφών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 23 – 24 Αυγούστου 2026, στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της ημέρας ψυχαγωγίας της ποδοσφαιρικής ομάδας Νέας Σαλαμίνας.

Αλέξανδρος Σωτηρέλης – 20 ετών Νικήτας Παπέττας – 17 ετών Μάξιμος Μαγδαλινίδης – 17 ετών Φέλιξ Μαγδαλινίδης -17 ετών Στυλιανός Λουκά -22 ετών Πέτρος Ιωάννου – 23 ετών Χρίστος Ανδρέου – 21 ετών Darius Alexandru Andrei Murgui – 17 ετών

Darius Alexandru Andrei Murgui

Αλέξανδρος Σωτηρέλης

Μάξιμος Μαγδαλινίδης

Νικήτας Παπέττας

Πέτρος Ιωάννου

Στυλιανός Λουκά

Μάξιμος Μαγδαλινίδης