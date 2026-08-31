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Στις συνθήκες υπό τις οποίες βυθίστηκε το «Filo Jet» επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες, ενώ συνεχίζεται η αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Επιζώντες κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, την ώρα που ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το καταμαράν βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων, με τις «αρχές» να θεωρούν κρίσιμη για την εξέλιξη των ερευνών την ανάκτηση του μαύρου κουτιού, το οποίο ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της βύθισης.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στους οκτώ, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, geminin alabora olarak batış anını görüntüledi.



Video: Murat Şahin#haber #kktc #kıbrıs pic.twitter.com/SLwU4GzktH August 30, 2026

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει σοβαρή ανησυχία.

«Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις»

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες επιβατών για όσα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τον απόπλου.

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ υποστήριξε ότι όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο καταμαράν έμπαιναν νερά, η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

Ο ίδιος διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος και κατήγγειλε ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μοίρασαν σωσίβια, παρότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν παιδιά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν κολύμπι.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

«Ήταν κυριολεκτικά μάχη για επιβίωση»

Ανάλογη εικόνα μετέφερε στο CNN Türk ο Εφέ Μουλτιτζί.

Όπως υποστήριξε, κάποιοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια.

«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», είπε.

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.



Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 — objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα.

Ο απόπλους είχε ήδη καθυστερήσει λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», ανέφερε, ενώ περιγράφοντας την κίνηση του πλοίου είπε ότι «ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα».

SON DAKİKA | Girne açıklarında yolcu gemisi battı.



▪️ Girne'den Taşucu'na sefer yapan ve içerisinde 260 yolcu bulunan katamaran tipi gemi karadan 4 mil açıkta su almaya başladı.



▪️ Geminin ters döndüğü bildirildi.



▪️ 260 yolcu ve mürettebatın emniyetle tahliye edilmesi için… pic.twitter.com/kM5qrVAaPy — TRHaber (@trhaber_com) August 30, 2026

Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα

Παράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους, οι κατοχικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το καταμαράν βυθίστηκε.

Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.

Girne–Taşucu seferinde 267 kişiyi taşıyan Feribot kazasında;



—241 kişi kurtarıldı

—8 kişi hayatını kaybetti,

—18 kişi kayıp.



Yolcular tarafından “𝐬𝐮 𝐚𝐥𝛊𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳” uyarıları görmezden gelinmiş.‼️



Geçmiş olsun Yavru Vatan

Geçmiş olsun Türkiye’m 🇹🇷 pic.twitter.com/UGNZYQnj7K — Togay (@T_o_g_a_y_) August 30, 2026

Ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο μεγάλα κύματα.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μετά το πρώτο κύμα ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το καταμαράν, αλλά ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή νερού.

#SONDAKİKA

KKTC’DE GEMİ FACİASI!



Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında seyir halindeki katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.



Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk… pic.twitter.com/je5FmYCAuX — Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, πάντως, ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την εισροή νερού λίγο μετά τον απόπλου προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, χωρίς να τα καταφέρει.

Το «Filo Jet» βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων

Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έρευνα.

Από την Τουρκία αναμένονται ειδικό πλοίο και δύτες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

The first wave of survivors has been successfully brought to shore after a passenger ferry capsized off North Cyprus. 🚨🌊🚢



Emergency medical teams rushed to Girne Port on Sunday afternoon to receive passengers rescued from the overturned Express catamaran operated by Filo Jet.… pic.twitter.com/XnPo1VPd6K — SG News (@SGNews123) August 30, 2026

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάκτηση του μαύρου κουτιού του «Filo Jet», καθώς από τα δεδομένα του εκτιμάται ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν από τη βύθιση.

Το καταμαράν είχε υποβληθεί μόλις δύο μήνες πριν σε έλεγχο από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz».

159 passengers aboard the high-speed ferry Filo Jet, which sank off the coast of Kyrenia, have been rescued. At least one person has died.



The Turkish-flagged vessel began taking on water for reasons that remain unclear before capsizing. The high-speed ferry was operating on the… pic.twitter.com/G1k9kA7hSe — Russian Market (@runews) August 30, 2026

Τι αναφέρει η εταιρεία

Η Filo Denizcilik Şti. Ltd., στην οποία ανήκει το καταμαράν, ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων αμέσως μετά το ναυάγιο.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και ότι έχει κινητοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της.

Παράλληλα, δημιούργησε ειδική γραμμή κρίσης και ενημέρωσης για τους συγγενείς των επιβατών, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών θα ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Αρχές.

protothema.gr