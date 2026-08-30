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Συγκλονιστική μαρτυρία για τις πρώτες στιγμές μετά την ανατροπή και τη βύθιση του επιβατικού πλοίου στα ανοικτά της Κερύνειας έδωσε ο επιχειρηματίας σκαφών Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το δικό του σκάφος.

Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε περίπου 50 ανθρώπους με το σκάφος του, ενώ μεταξύ όσων διασώθηκαν βρίσκονταν βρέφη και παιδιά.

Όπως είπε, το πλοίο είχε αναχωρήσει το πρωί, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην παραλία του Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται σε θαλάσσια σπορ. Περιέγραψε τη θάλασσα ως ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη και ανέφερε ότι, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, είχαν σχολιάσει μεταξύ τους: «Γίνεται να ταξιδεύει κανείς με τέτοιο καιρό;»

Λίγο αργότερα, όπως είπε, είδε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται στη θάλασσα. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές, γεγονός που τον έκανε να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο Γκεντζέρ επικοινώνησε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, του ανέφερε αρχικά ότι δεν είχε λάβει σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, όμως, δέχθηκε τηλεφώνημα ότι «το πλοίο βυθίζεται».

«Το σκάφος μας ήταν στη στεριά. Το ρίξαμε στο νερό και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν εκεί. Η ακτοφυλακή ήρθε αμέσως δίπλα μας», ανέφερε.

«Άνθρωποι μας παρακαλούσαν: Σώστε με»

Ο Γκεντζέρ είπε ότι συμμετείχε στις επιχειρήσεις μαζί με την «ακτοφυλακή» και άρχισε να περισυλλέγει ανθρώπους από τη θάλασσα.

Αρχικά ανέφερε ότι 35 με 40 άτομα επιβιβάστηκαν στο σκάφος του, ενώ όταν αυτό έφτασε στα όρια της χωρητικότητάς του, προσπάθησαν να απομακρύνουν κυρίως βρέφη και παιδιά από τις σωσίβιες σχεδίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 έως 20 παιδιά στον κυματοθραύστη.

Περιγράφοντας τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν, είπε ότι «μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη για τη ζωή», με ανθρώπους να τους παρακαλούν να τους σώσουν.

Όπως πρόσθεσε, προτεραιότητά του ήταν όσοι βρίσκονταν στο νερό, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, ενώ αναφέρθηκε και σε παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι αρκετές σωσίβιες σχεδίες είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα κατά την ανατροπή του πλοίου, ορισμένες από αυτές άδειες, καθώς επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές.

Ο Γκεντζέρ εξέφρασε ακόμη την εκτίμησή του ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι βαρύτερος, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν δεν φαινόταν να αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων.

Kibris Postasi