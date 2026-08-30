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Άλλη μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στα κυπριακά νερά, όταν επιβατικό πλοίο που έπλεε στα κατεχόμενα ναυάγησε ενώ μετέφερε συνολικά 267 ανθρώπους, επιβάτες και πλήρωμα.

Στην Κερύνεια έχει στηθεί από το μεσημέρι γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προσώπων που επέβαιναν στο μοιραίο πλοίο και χρειάστηκαν βοήθεια. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί 8 προσώπων και αγνοούνται άλλοι 17, ενώ πάνω από 200 έχουν διασωθεί.

Στο λιμάνι της κατεχόμενης πόλης, έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και οικείοι των θυμάτων και των αγνοούμενων, οι οποίοι περιμένουν να μάθουν με αγωνία νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η Yeni Duzen εμφανίζονται πολίτες έντονα φορτισμένοι και αγανακτισμένοι, οι οποίοι φωνάζουν και ξεσπούν σε κλάματα.

Νωρίτερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι οι διασωθέντες επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο ίδιος από τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή. O καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε αφού χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο κύματα. «Το πλοίο επρόκειτο να ταξιδέψει προς την Τουρκία χθες, αλλά αναχώρησε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών», μετέδωσε το TRT, επικαλούμενο τον Ουστέλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και, την ώρα που ο καπετάνιος προσπαθούσε να επαναφέρει το σκάφος, ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισρέει νερό στο πλοίο.