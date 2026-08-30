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Τα σοκαριστικά βίντεο από την χθεσινή τραγωδία στο Κάβο Γκέκο, που κατέγραψαν τόσο τις προσπάθειες του αδικοχαμένου Ντίμη Μαυρόπουλου να σώσει το σκάφος του, όσο και επίπονες προσπάθειες των διασωστών των ελικοπτέρων που επιστράτευσε το ΚΣΕΔ να σώσουν τη συμβία του και την κόρη του που έπεσαν στη θάλασσα, φανερώνουν τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα τρία πλοία.

Το μέγεθος της τραγωδίας ενδεχομένως να ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν δεν ενεργοποιούνταν στις 2:30 το απόγευμα ο μηχανισμός διάσωσης του πρώτου ατόμου. Παρόλο που πήδηξε στη στεριά, στην περιοχή έσπευσε και ελικόπτερο που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη διάσωση των άλλων 4 ατόμων και ειδικά των δύο γυναικών που αναγκάστηκαν να πηδήξουν στα μανιασμένα κύματα για να σωθούν.

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση των επιβαινόντων στα τρία σκάφη περιέγραψε στο philenews o διοικητής του ΚΣΕΔ, Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης.

«Είχαμε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που έγινε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα τρία σκάφη δέχονταν έντονο κυματισμό και το έργο των πληρωμάτων των ελικοπτέρων ήταν εξαιρετικά δύσκολο», ανέφερε ο κ. Οικονόμου, σημειώνοντας πως η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα άτομο που κινδύνευε σε σκάφος που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγίων Αναργύρων και της παραλίας του Κόννου στο Κάβο Γκρέκο.

«Αμέσως το ΚΣΕΔ κινητοποίησε τον μηχανισμό του συστήματος έρευνας και διάσωσης. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Το άτομο που επέβαινε στο πρώτο σκάφος που προσάραξε στα βράχια, επειδή βρισκόταν πολύ κοντά στην ακτή, κατάφερε να πηδήξει και με τη βοήθεια μελών της Αστυνομίας ανασύρθηκε με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου».

Καθώς το ελικόπτερο βρισκόταν στην περιοχή, όπως αναφέρει ο κ. Οικονόμου, υπήρξε αναφορά και για άλλα δύο άτομα που κινδύνευαν και βρίσκονταν σε διπλανό σκάφος, έναν άνδρα από το Νεπάλ και έναν Ελληνοκύπριο, που διασώθηκαν με τη διαδικασία της ανέλκυσης.

Το σκάφος του άτυχου Ντίμη Μαυρίδη ήταν το τρίτο στη σειρά. «Κατά τη διάρκεια της διάσωσης από το ελικόπτερο, το τρίτο σκάφος προσπάθησε ν’ αποπλεύσει από το σημείο όπου ήταν αγκυροβολημένο προκειμένου ν’ αποφύγει τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα ήταν πρυμνοδετημένο πάνω σε βράχια, όπως ονομάζεται στη ναυτική ορολογία. Η κατάσταση θαλάσσης ήταν γύρω στα 6 μποφόρ και τα κύματα έρχονταν από βόρεια κατεύθυνση δυσχεραίνοντας την προσπάθεια απόπλου και χειρισμού του.

Στο συγκεκριμένο σκάφος επέβαινε ο άτυχος άντρας που έχασε τη ζωή του, η κόρη του και η συμβία του. Δυστυχώς, ο χειριστής του σκάφους δεν κατάφερε να το αποκολλήσει από τα βράχια. Ο έντονος κυματισμός έριξε πάνω στα βράχια το σκάφος. Μόλις προσάραξε το σκάφος οι δύο γυναίκες πήδηξαν με σωσίβια στο νερό. Επειδή βρισκόταν ήδη το ελικόπτερο στην περιοχή, αμέσως έγινε καθέλκυση διασώστη, ο οποίος τις ανέσυρε. Ήταν ευτύχημα που ήταν το ελικόπτερο στην περιοχή όταν πήδηξαν στη θάλασσα οι δύο γυναίκες», σημείωσε ο Διοικητής του ΚΣΕΔ.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος παρέμεινε στο σκάφος, το οποίο έγινε κομμάτια στη συνέχεια με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. «Το ελικόπτερο συνέχισε έρευνες για να τον εντοπίσει. Στην περιοχή κατέφθασε και το ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς και εντόπισε τον άτυχο άντρα αναίσθητο στο νερό. Έγινε διαδικασία ανέλκυσης του αναίσθητου άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του».

Σημειώνεται πως για την επιχείρηση επιστρατεύτηκαν, ακόμη, προσωπικό της ΕΜΑΚ, του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.