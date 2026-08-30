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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Ευανθίας Μπλέτσα, 14 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 30/08/2026 από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η 14χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αποχώρησή της, φορούσε μαύρο παντελόνι, πράσινη φανέλα και άσπρα παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.