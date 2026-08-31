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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (31/8) σε δρόμο της Λεμεσού, καθώς κοντέινερ ανετράπη από φορτηγό και έπεσε στον δρόμο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο που συνδέει το λιμάνι Λεμεσού με το Lady’s Mile, όταν καρότσα φορτηγού, η οποία μετέφερε κοντέινερ, ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού, τα οποία ανέλαβαν τη διοχέτευση της κυκλοφορίας και τη ρύθμιση της κίνησης των οχημάτων.

Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την ανατροπή, το κοντέινερ δεν έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή διερευνώνται.