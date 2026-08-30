Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπόθεση απόπειρας εμπρησμού αυτοκινήτου διερευνά στη Λεμεσό η Αστυνομία, που στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προχώρησε στη σύλληψη 19χρονης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11.45 το βράδυ στις 28/08/2026, 63χρονος διαπίστωσε ότι στο αυτοκίνητο του, προκλήθηκε ζημιά στον πίσω αριστερά τροχό, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης οχημάτων της πολυκατοικίας όπου ο ίδιος διαμένει, στη Λεμεσό.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη της Αστυνομίας στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι η ζημιά προκλήθηκε μετά από απόπειρα να τεθεί φωτιά στο όχημα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον της 19χρονης. Αυτή εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο πριν τις 6.00 χθες το απόγευμα.

Το πρωί σήμερα, η 19χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης της, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.