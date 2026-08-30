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Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στον δρόμο Κάμπου – Λεύκας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρέασαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις κυριότερες οδικές αρτηρίες το πρωί της Κυριακής δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, ωστόσο στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν καταγραφεί προβλήματα από τις κατολισθήσεις.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία των τοπικών αρχών, τα οποία εργάζονται για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που διακινούνται στο οδικό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες του δρόμου και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τη σήμανση τροχαίας.