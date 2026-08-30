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Οκτώ πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων διάρρηξη κτιρίου, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 695 οχήματα και σε 916 πρόσωπα, ενώ πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 58 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες για παραβάσεις.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων έγιναν συνολικά 340 καταγγελίες για παραβάσεις τροχαίας, ενώ διερευνώνται ακόμη 12 υποθέσεις σχετικές με τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στην κατακράτηση 22 οχημάτων.

Από τις τροχαίες καταγγελίες, 83 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ καταγράφηκαν 29 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 336 έλεγχοι αλκοόλης σε οδηγούς, από τους οποίους προέκυψαν οι σχετικές καταγγελίες, ενώ έγιναν και οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με αποτέλεσμα να προκύψουν δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος θα συνεχιστούν καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.