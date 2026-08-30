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Τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν θα κρίνουν, όπως φαίνεται, οι αυξήσεις στις συντάξεις που θα δοθούν σε βάθος πενταετίας, αλλά τα Ταμεία Προνοίας. Πρόκειται για τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, ο οποίος, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, δεν θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση, το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.

Όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός, το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί προϋπόθεση για να σταλεί στο Κοινοβούλιο το νομοθέτημα. Για το ζήτημα των Ταμείων Προνοίας θα πραγματοποιούνται τακτικές συνεδρίες της τεχνικής επιτροπής, ώστε να βρεθεί μια κοινή φόρμουλα που να ικανοποιεί όλα τα μέρη.

Το μεγάλο αγκάθι στο ζήτημα των Ταμείων Προνοίας είναι η υποχρεωτικότητά τους, δηλαδή εάν θα είναι υποχρεωτικό οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε τέτοια Ταμεία. Η Κυβέρνηση, για το συγκεκριμένο θέμα, τηρεί ουδέτερη στάση και δεν ανοίγει τα χαρτιά της ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικότητας. Απλώς επικεντρώνεται στην προώθηση της μεταρρύθμισης το συντομότερο δυνατό στη Βουλή, έτσι ώστε αυτή να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού εθελοντικού συστήματος, δηλαδή οι επιχειρήσεις να επιλέγουν εάν θα προσφέρουν το συγκεκριμένο ωφέλημα. Από την άλλη, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιμένουν πως θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε Ταμεία Προνοίας, έτσι ώστε να επωφελούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

Στον διάλογο που διεξάγεται θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα ικανοποιεί όλους, αλλά και θα κρατά τις ισορροπίες. Κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή, τα κόμματα θα επικεντρωθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα απαιτήσουν να τους δοθούν απαντήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία για τον πραγματικό αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται σήμερα από Ταμεία Προνοίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διενεργηθούν μελέτες για να καταδείξουν το επιπρόσθετο κόστος που θα έχει για τις επιχειρήσεις η υποχρεωτική κάλυψη όλων των εργαζομένων.

Τα επηρεαζόμενα μέρη δεν θα πρέπει να τραβήξουν το συγκεκριμένο θέμα στα άκρα, αλλά να βρουν μια λύση που θα συνδυάζει τις θέσεις της Κυβέρνησης, των εργοδοτών αλλά και των συντεχνιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να περιληφθούν και οι απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζομένους, ώστε, σε περίπτωση υποχρεωτικότητας του μέτρου, να διασφαλιστεί πως δεν θα επηρεαστούν οι απολαβές τους. Όπως όλα δείχνουν, το εθελοντικό μοντέλο δεν έχει βοηθήσει, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν καλύπτεται από Ταμεία Προνοίας. Συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά μια φόρμουλα, καθώς δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν όλες οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που καταστεί υποχρεωτική από την πρώτη ημέρα η διατήρηση Ταμείων σε όλα τα νομικά πρόσωπα.

Μια λύση που θα πρέπει να εξεταστεί είναι όλες οι επιχειρήσεις να διατηρούν Ταμεία Προνοίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν εάν θα συμμετέχουν σε Ταμεία Προνοίας και, παράλληλα, μία-δύο φορές τον χρόνο να μπορούν να αναθεωρούν τη θέση τους. Παράλληλα, θα πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα να μεταφέρουν το Ταμείο Προνοίας τους όταν αλλάζουν δουλειά. Επιπρόσθετα, αρχικά οι εισφορές και των δύο μερών θα πρέπει να είναι χαμηλές και κάθε δύο-τρία χρόνια να αυξάνονται κλιμακωτά. Η όποια λύση αποφασιστεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και να συνδυάζει τις θέσεις όλων. Δεν θα πρέπει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να αναλωθεί στις συζητήσεις για τα Ταμεία Προνοίας, αλλά να επικεντρωθεί στις συνολικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν.

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δημόσια οικονομικά, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν συντάξεις και οι επόμενες γενιές.

