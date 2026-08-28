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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το πρωί της Παρασκευής στο Υπουργείο Εργασίας, συμφωνήθηκε όπως οι κοινωνικοί εταίροι συνεδριάζουν δύο φορές την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη το πρωί, κατά τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Εξαίρεση αποτελεί η ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, οπότε το Σώμα θα συνεδριάσει στις 16:30.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, από νομοτεχνικής πλευράς, υπάρχουν περιθώρια για τροποποιήσεις στην πρόταση που έχει τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων.

Νωρίτερα, η Τεχνική Επιτροπή ενημερώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας για τον λεγόμενο «πυλώνα μηδέν» της μεταρρύθμισης, ο οποίος αφορά την κοινωνική πολιτική του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους.