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Ένα πιθανό σενάριο, το οποίο θα διαμοιράσει το ποσοστό των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος πενταετίας παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, με το 60% να δίνεται κατά την πρώτη διετία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητα του να προχωρήσει με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, ακόμα και στο ενδεχόμενο να μην επέλθει πλήρης συμφωνία στις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και ανεξαρτήτως της προόδου που θα επέλθει για το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας. Ακόμη, ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι παραμένει το μικρό τσεκούδι στην εξίσωση της διαμόρφωσης των συντάξεων, για να συμπληρώσει ότι μετά τη μεταρρύθμιση, αθροιστικά η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη απ’ ότι είναι σήμερα με το μικρό τσεκούδι.

Ποσοστά πενταετίας

Στη συνέντευξη του, ο Μαρίνος Μουσιούττας αναφέρθηκε στην κατανομή των αυξήσεων στις συντάξεις σε βάθος πενταετίας και παρουσίασε ένα πιθανό σενάριο που εξετάζεται. «Καταλήγουμε μάλλον ότι η αύξηση θα είναι 30% τον πρώτο χρόνο, 30% τον δεύτερο χρόνο, 10% τον τρίτο, 10% τον τέταρτο και 20% τον πέμπτο», είπε, σημειώνοντας ότι με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν συνολικά το 60% της αύξησης κατά την πρώτη διετία. Ο υπουργός είπε ότι ευχής έργο θα ήταν η πλήρης αύξηση να μπορούσε να καταβληθεί από την πρώτη χρονιά, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι επιπτώσεις στους οικονομικούς δείκτες.

Αυξήσεις με ή χωρίς τσεκούδι

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι περίπου 50.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση άνω των €100 μηνιαίως, ενώ για περίπου 7.000 με 8.000 χαμηλοσυνταξιούχους η αύξηση θα ξεπερνά τα €200. Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ποσοστιαία αυξήσεις θα αφορούν κυρίως τους χαμηλότερα αμειβόμενους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε συνταξιούχο που εργάστηκε για 47 χρόνια με χαμηλές αποδοχές και λαμβάνει σήμερα σύνταξη €504, η οποία με τη μεταρρύθμιση θα αυξηθεί κατά €250, στα €754.

Το «μικρό τσεκ» θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε όσους εξακολουθούν να πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η σύνταξη, επεσήμανε, το ποσό της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να μειώνεται, καθώς περιορίζεται η ανάγκη για πρόσθετη στήριξη.

Ο Υπουργός έφερε ως παράδειγμα συνταξιούχο που σήμερα λαμβάνει €504 ως σύνταξη και επιπλέον €220-€230 από το «μικρό τσεκ», με συνολικό μηνιαίο εισόδημα €720-€730. Με τη μεταρρύθμιση, η σύνταξή του θα αυξηθεί στα €754, ενώ το «μικρό τσεκ» θα μειωθεί σε περίπου €80-€90. Το συνολικό ποσό, ωστόσο, θα αυξηθεί στα €820-€830 μηνιαίως. Διαβεβαίωσε ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα λάβει χαμηλότερο συνολικό ποσό από αυτό που λαμβάνει σήμερα, ακόμη και αν η αύξηση της σύνταξης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιδόματος.

Ταμεία Προνοίας: Δεν αποτελούν προϋπόθεση

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά τον δεύτερο πυλώνα για τα Ταμεία Προνοίας, τονίζοντας ότι αυτός δεν θα περιληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο. Σημείωσε πάντως ότι η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου τακτικές συνεδρίες για τον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, με στόχο, ει δυνατόν, ολοκληρωμένη κατάληξη μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε, η ολοκλήρωση της συζήτησης για τα Ταμεία Προνοίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Η κατάθεση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, είναι αναγκαία προκειμένου να τηρηθεί ο στόχος για εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δεν άνοιξε τα χαρτιά του για «υποχρεωτικότητα»

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στο καυτό θέμα της «υποχρεωτικότητας» των Ταμείων Προνοίας. «Κατά πόσο η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας θα καταστεί υποχρεωτική ή μη για όλους τους εργαζομένους, παραμένει αντικείμενο διαβούλευσης. Οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού εθελοντικού συστήματος, ενώ οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, ώστε να επωφελούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση αναζητεί τη «χρυσή τομή» μεταξύ των δύο προσεγγίσεων», σημείωσε.

Το 2028 το επενδυτικό ταμείο

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει τη λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2028, νέου επενδυτικού ταμείου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στο οποίο θα κατευθύνονται σταδιακά οι δόσεις αποπληρωμής του κρατικού χρέους ύψους €12 δισεκατομμυρίων προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μελλοντικά πλεονάσματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει την ανάθεση μελέτης σε εξειδικευμένο διεθνή οίκο, ο οποίος θα καθοδηγήσει την Κυβέρνηση για τη δομή, τη λειτουργία και την επενδυτική πολιτική του νέου ταμείου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει σκέψη το νέο ταμείο να ακολουθήσει μοντέλο παρόμοιο με εκείνο του Ταμείου Υδρογονανθράκων, που έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή.