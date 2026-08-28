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ΕΧΟΥΝ περάσει 46 χρόνια από την προηγούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Συνεπώς είναι περισσότερο από αναγκαιότητα να υπάρξουν αλλαγές και τομές στο πεδίο αυτό. Δεν είναι μόνο η απόσταση του χρόνου από την προηγούμενη μεταρρύθμιση αλλά η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά. Υπάρχουν κοινωνικές κι άλλες ανατροπές.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, η προσπάθεια ξεκίνησε πριν δυο χρόνια- από τον προκάτοχό του- και είχανκληθεί αναλογιστές από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το γνωστό ILO, οι οποίοι προχώρησαν με τη διενέργεια των απαραίτητων μελετών και ακολούθως στην ετοιμασία των προτάσεών τους με βάση τα σημερινά δεδομένα της χώρας μας.

ΣΤΗ συνέντευξή του στον Κυριακάτικο «Φιλελεύθερο», ο υπουργός Εργασίας αναφέρει ότι το αποτέλεσμα που προέκυψε, είναι ότι οι συντάξεις αυξάνονται για όλους τους συνταξιούχους, για άλλους λίγο και για άλλους περισσότερο. Όλα με βάση κριτήρια. Το σημαντικό είναι πως όλοι θα έχουν αύξηση.

ΜΕ βάση τις τοποθετήσεις του αρμόδιου υπουργού από τη μεταρρύθμιση θα επωφεληθούν όλοι οι συνταξιούχοι. «Προσφέρεται περισσότερη δικαιοσύνη, επάρκεια και ασφάλεια για τις επόμενες γενιές».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ της Κυβέρνησης βρίσκεται ενώπιον των κοινωνικών εταίρων αλλά και των πολιτών. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι «ανοιχτή σε εισηγήσεις». Υπάρχουν προφανώς διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να βρουν την κοινή συνισταμένη. Φτάνει όλοι να αναγνωρίζουν το προφανές. Ότι πρώτο, είναι προδήλως αναγκαία η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και δεύτερο ότι με αυτές τις αλλαγές, όλοι θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα. Με βάση τις ανάγκες και κριτήρια που έχουν καθορισθεί.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως όλοι συμφωνούν στους βασικούς αυτούς άξονες της μεταρρύθμισης. Και στη βάση αυτή θα πρέπει να κινηθούν στο διάλογο.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ μέσα από το διάλογο να επιτευχθεί συναίνεση και με την η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την 1.1.2027 ( αυτός είναι ο στόχος) ο κάθε συνταξιούχος να νιώσει τη διαφορά από τις αυξήσεις στην τσέπη του με το πρώτο έμβασμα του έτους, είτε στο τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου το 2027.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ περαιτέρω ότι με τις αλλαγές που προτείνει η κυβερνητική πλευρά, θα επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, οι μητέρες που αναγκάζονται να μείνουν σπίτι για να φροντίζουν τα μικρά τους παιδιά, τα ανάπηρα άτομα, οι άτυποι φροντιστές, καθώς επίσης οι νεοερχόμενοι στην αγορά εργασίας και οι φοιτητές.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ να υπάρξει αποτέλεσμα. Μέσα από τις διαφωνίες να βρεθεί η κοινή πορεία, για το κοινό καλό.