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Ως μία από τις σημαντικότερες επαγγελματικές μετακινήσεις Κύπριου επιχειρηματικού στελέχους, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μπορεί να χαρακτηριστεί η εξέλιξη που αφορά τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, ο οποίος με το νέο έτος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Hellenic Healthcare Group CY και Deputy Group CEO για την Ελλάδα.

Ο κ. Παντελίδης, μετά από περίπου δύο δεκαετίες στη Deloitte, θα έχει πλέον την εκτελεστική ευθύνη ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο, με παρουσία σε 11 νοσοκομεία και 23 διαγνωστικά κέντρα και με ισχυρή διεθνή μετοχική βάση μέσω της PureHealth και της CVC Capital Partners.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για το κυπριακό επιχειρηματικό σκηνικό, καθώς ένας Κύπριος επαγγελματίας καλείται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους υγείας της περιοχής, ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο ισχυρών διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο κ. Παντελίδης θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2027, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας περίπου 20 ετών στη Deloitte, στην οποία σήμερα κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Συνεταίρου των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και του Chief Strategy Officer.

Για τη νέα εξέλιξη έχει ήδη ενημερωθεί το προσωπικό της Deloitte, καθώς ο κ. Παντελίδης θα αποχωρήσει από τις θέσεις που κατέχει στον οργανισμό στο τέλος του έτους.

Παραμένει στη θέση του ως Πρόεδρος της ΟΕΒ

Η αλλαγή επαγγελματικής στέγης δεν αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», να επηρεάσει την παρουσία του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, την οποία ανέλαβε τον Μάιο του 2025. Τα νέα του καθήκοντα περιλαμβάνουν παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, γεγονός που του επιτρέπει να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του στην ΟΕΒ.

Μια θέση με ιδιαίτερο βάρος

Η μετάβαση του Γιώργου Παντελίδη στον HHG θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω του μεγέθους και της διεθνούς μετοχικής βάσης του ομίλου.

Ο Hellenic Healthcare Group δημιουργήθηκε το 2018 και μέσα σε λίγα χρόνια, κυρίως μέσω διαδοχικών εξαγορών, εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σήμερα διαθέτει 11 νοσοκομεία και 23 διαγνωστικά κέντρα, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,4 εκατ. ασθενείς ετησίως.

Το μέγεθος της νέας θέσης του κ. Παντελίδη γίνεται ακόμη πιο εμφανές από τη μετοχική σύνθεση του HHG. Από το 2025 το 60% του ομίλου ελέγχεται από την PureHealth του Άμπου Ντάμπι, ενώ η διεθνής επενδυτική CVC Capital Partners διατηρεί ποσοστό 35%.

Η PureHealth αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο υπηρεσιών υγείας στη Μέση Ανατολή και τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονη στρατηγική διεθνούς επέκτασης. Η απόκτηση του 60% του HHG ολοκληρώθηκε το 2025 έναντι περίπου €800 εκατ., με τη συναλλαγή να αποτιμά το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του HHG σε περίπου €1,3 δισ.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η τοποθέτηση ενός Κύπριου στελέχους στην ηγετική δομή ενός ομίλου που αποτελεί μέρος μιας διεθνούς πλατφόρμας υγείας τέτοιου μεγέθους αποτελεί σημαντική επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και ένδειξη της παρουσίας Κυπρίων επαγγελματιών σε ανώτατα διοικητικά επίπεδα διεθνών επιχειρηματικών σχημάτων.

Ισχυρή παρουσία στην Κύπρο

Ο Όμιλος είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στην κυπριακή αγορά, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσία του στην Κύπρο περιλαμβάνει νοσηλευτήρια και άλλες δραστηριότητες στον χώρο της υγείας, μεταξύ των οποίων το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, το Αρεταίειο, συμμετοχή σε εταιρείες που συνδέονται με το American Medical Center, καθώς και το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Πάφο. Ο όμιλος έχει επίσης επεκτείνει το αποτύπωμά του στις διαγνωστικές και ακτινολογικές υπηρεσίες.

Η γνώση της συγκεκριμένης αγοράς δεν είναι άγνωστη στον Γιώργο Παντελίδη. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στη Deloitte είχε ενεργό εμπλοκή στον χώρο της υγείας και συμμετείχε σε έργα που συνδέονταν με σημαντικές επενδύσεις της CVC και της PureHealth σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το who is who του Γιώργου Παντελίδη

Ο Γιώργος Α. Παντελίδης είναι σήμερα Επικεφαλής Συνεταίρος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte Κύπρου και Chief Strategy Officer, ενώ συμμετέχει και στην ηγετική ομάδα της Deloitte Middle East.

Από τον Μάιο του 2025 είναι Πρόεδρος της ΟΕΒ, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος. Συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από το 2016.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργαζόμενος με κυπριακούς και διεθνείς οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η επαγγελματική του εμπειρία εκτείνεται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγείας, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του τουρισμού και των καταναλωτικών προϊόντων, ενώ έχει εμπλακεί σε σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, στρατηγικές ανάπτυξης και οργανωτικούς μετασχηματισμούς σε Κύπρο και εξωτερικό.