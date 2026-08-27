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Η επανένωση του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο, Άργο, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες και συγκινητικές σκηνές της πρόσφατης κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ύστερα από είκοσι χρόνια απουσίας και εμπειριών που τον άλλαξαν για πάντα, ο βασιλιάς της Ιθάκης επιστρέφει στην πατρίδα του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο ώστε κανείς να μην τον αναγνωρίσει. Κανείς, εκτός από τον γερασμένο σκύλο του που, παρότι παραμελημένος κι εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιος βρίσκεται μπροστά του. Ένα σπασμωδικό κούνημα της ουράς, μια τελευταία ματιά στον άνθρωπό του και ο Άργος αφήνει την τελευταία του πνοή, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια της ομηρικής παράδοσης.

Η εκδοχή της σκηνής που παρουσίασε ο Νόλαν προκάλεσε έντονη εντύπωση, τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς κινηματογράφου. Από τις πρώτες κιόλας προβολές, η ιστορία του Άργου κυριάρχησε στις συζητήσεις στα social media, με πολλούς θεατές να τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ταινίας. Παρότι η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη διαρκεί μόλις λίγα λεπτά, ο αφοσιωμένος σκύλος του Οδυσσέα καταφέρνει να κλέψει την παράσταση και να μας συγκινήσει βαθιά.

Πίσω όμως από αυτή τη σύντομη – αλλά αξέχαστη – εμφάνιση κρύβεται πολλή προετοιμασία. Από την επιλογή του σκύλου και τη δουλειά των εκπαιδευτών μέχρι τις σκηνοθετικές αποφάσεις και τις τεχνικές που επιστρατεύτηκαν, κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε προσεκτικά, ώστε το όραμα που είχε ο Νόλαν για τον Άργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παρασκήνια πίσω από τα πλάνα που συγκίνησαν εκατομμύρια θεατές.

1. Ο σκύλος που υποδύθηκε τον Άργο ανήκει σε μια φυλή πάνω από 2.700 ετών

Η επιλογή του σκύλου που υποδύθηκε τον Άργο μόνο τυχαία δεν ήταν. Για τις ανάγκες της ταινίας, οι δημιουργοί διάλεξαν μια από τις αρχαιότερες φυλές σκύλων που διασώζεται μέχρι σήμερα, αυτή των Πορτογαλικών Ποντένγκο, με ιστορία που φτάνει περίπου στο 700 π.χ. Σύμφωνα με το American Kennel Club, οι πρόγονοι αυτών των τετραπόδων έφτασαν στην Ιβηρική Χερσόνησο από Φοίνικες και αργότερα Ρωμαίους έμπορους και προσαρμόστηκαν σταδιακά στο πορτογαλικό τοπίο. Οι μεγαλόσωμες εκδοχές της φυλής χρησιμοποιούνταν κυρίως στο κυνήγι αγριόχοιρων – όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Οδύσσεια – ενώ οι μικρότερες ειδικεύονταν στο κυνήγι λαγών και άλλων μικρών θηραμάτων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Άργος δεν ενσαρκώθηκε από έναν και μόνο σκύλο. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Τζον Λεγκιζάμο, ο οποίος υποδύεται τον χοιροβοσκό Ευμαίο, τρεις διαφορετικοί Πορτογαλικοί Ποντένγκο επιστρατεύθηκαν για να αποδώσουν τις διαφορετικές φάσεις της ζωής του σκύλου, ως κουτάβι, ως ενήλικο κυνηγόσκυλο και ως υπέργηρο τετράποδο που περιμένει καρτερικά την επιστροφή του Οδυσσέα. Ο ίδιος ο Λεγκιζάμο περνούσε αρκετές ώρες συντροφιά με τον μεγαλύτερης ηλικίας σκύλο, προσπαθώντας να δεθεί μαζί του ώστε η ιδιαίτερη σχέση των χαρακτήρων τους να μεταφερθεί με αυθεντικότητα στη μεγάλη οθόνη.

2. Ο κινηματογραφικός Άργος εντυπωσίασε τους συμπρωταγωνιστές του με το ταλέντο του

Μπορεί στην Οδύσσεια να πρωταγωνιστούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, ωστόσο, σύμφωνα με τον Τομ Χόλαντ, ο σταρ που κατάφερε να τους επισκιάσει όλους όχι μόνο δεν είχε ατάκες, αλλά δεν ήταν καν… άνθρωπος.

Σε συνέντευξή του πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Τηλέμαχο χαρακτήρισε την ερμηνεία του τετράποδου ως «μία από τις καλύτερες που έχει δώσει ποτέ ζώο στη μεγάλη οθόνη». Όπως αποκάλυψε, το συνεργείο είχε συγκινηθεί τόσο πολύ από τη σκηνή της επανένωσης του Άργου με τον Οδυσσέα ώστε, όταν ολοκληρώθηκε το γύρισμά της, πολλοί απέμειναν αποσβολωμένοι με δάκρυα στα μάτια. Ο ίδιος θυμήθηκε, μάλιστα, ότι περίμενε να γυριστεί πρώτα η δική του κοντινή λήψη, όμως ο Νόλαν επέμεινε να ξεκινήσουν από τον σκύλο. Η επιλογή τον δικαίωσε απόλυτα. «Ο σκύλος το πέτυχε με την πρώτη», είπε ο Χόλαντ, περιγράφοντας πως ολόκληρο το συνεργείο είχε λυγίσει από συγκίνηση.

3. Κανένα ζώο δεν υπέφερε στις σκηνές «κακοποίησης» του Άργου

Η απεικόνιση του Άργου στην Οδύσσεια του Νόλαν περιλαμβάνει ορισμένες σκληρές σκηνές, οι οποίες σίγουρα θα κάνουν πολλούς φιλόζωους θεατές να αποστρέψουν το βλέμμα. Αρχικά, σε ένα φλας μπακ που μας μεταφέρει στα πρώτα χρόνια του πιστού σκύλου, ο Ευμαίος εμφανίζεται να παίρνει ένα από τα αδύναμα κουτάβια της γέννας και να το πετά από έναν γκρεμό, λίγο πριν ο Οδυσσέας σώσει τον μικρούλη Άργο, που διαφορετικά θα είχε την ίδια τύχη. Ο Τζον Λεγκιζάμο, που υποδύεται τον χοιροβοσκό, αποκάλυψε ότι γνώριζε εξαρχής πως το κοινό θα τον… μισήσει για αυτήν την πράξη. «Κάθε φορά που έπαιρνα ένα κουτάβι και το πετούσα από την άκρη, σκεφτόμουν “ωχ, πώς θα επανέλθω μετά από αυτό;”» είπε αστειευόμενος. Έσπευσε πάντως να ξεκαθαρίσει ότι η επίμαχη σκηνή γυρίστηκε με απόλυτη ασφάλεια, αφού κάτω από τον υποτιθέμενο «γκρεμό» υπήρχε ένα μεγάλο προστατευτικό στρώμα που υποδεχόταν απαλά τα σκυλάκια.

Μια άλλη σκηνή που προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι και οργή είναι εκείνη που οι μνηστήρες επιτίθενται με αγριότητα στον ηλικιωμένο πλέον Άργο, πριν τον απομακρύνουν από το παλάτι. Το στιγμιότυπο αναδεικνύει τη βαθιά ηθική έκπτωση που έχει κυριεύσει την Ιθάκη κατά την απουσία του Οδυσσέα και αποτελεί σύμβολο της περιφρόνησης που δείχνουν οι μνηστήρες απέναντι σε καθετί που συνδέεται με τον νόμιμο βασιλιά. Και σ’ αυτήν την περίπτωση φυσικά, δεν κακοποιήθηκε κανένας σκύλος, αφού χρησιμοποιήθηκε ένα ρεαλιστικό ομοίωμα που δεχόταν τις κλωτσιές.

4. Ο κινηματογραφικός Άργος έχει μεγαλύτερο ρόλο από τον ομηρικό

Η ταινία αποκλίνει σε πολλά σημεία από την ομηρική παράδοση, και η ιστορία του Άργου δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην ομηρική «Οδύσσεια» το κυνηγόσκυλο εμφανίζεται μόνο για λίγους στίχους, λίγο πριν τον θάνατό του, λειτουργώντας κυρίως ως σύμβολο αφοσίωσης στον πραγματικό βασιλιά. Στο φιλμ, αντίθετα, μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα με δική του διαδρομή. Ο θεατής τον γνωρίζει από κουτάβι, τον βλέπει να μεγαλώνει δίπλα στον Οδυσσέα και να υπομένει την κακοποίηση περιμένοντας καρτερικά τον άνθρωπό του. Έτσι η τελική επανένωση αποκτά πολύ μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος.

Ο Νόλαν αλλάζει και την ίδια τη στιγμή της αναγνώρισης. Στον Όμηρο, ο μεταμφιεσμένος Οδυσσέας δεν μπορεί να πλησιάσει ή να χαϊδέψει τον Άργο, καθώς κινδυνεύει να προδοθεί η ταυτότητά του, ενώ ο Τηλέμαχος δεν βρίσκεται καν δίπλα του. Στην κινηματογραφική εκδοχή, αντίθετα, πατέρας και γιος μοιράζονται τη συγκινητική στιγμή, ενώ ο σκηνοθέτης επιτρέπει στον Οδυσσέα μια σύντομη επαφή με τον αγαπημένο του σκύλο, προσφέροντας στο κοινό ένα πιο λυτρωτικό φινάλε για τον τετράποδο ήρωα.

5. Ο Άργος ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Νόλαν γύρισε την «Οδύσσεια»

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά ο ίδιος ο Νόλαν έχει παραδεχθεί ότι ο χαρακτήρας του Άργου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μεταφέρει την «Οδύσσεια» στη μεγάλη οθόνη. Όπως αποκάλυψε σε συνεντεύξεις του, απέκτησε τον πρώτο του σκύλο μόλις πριν από λίγα χρόνια, όταν τα παιδιά του έφυγαν από το σπίτι για σπουδές – μια εξέλιξη που, όπως είπε χαριτολογώντας, τα άφησε… πικραμένα, αφού ζητούσαν επί χρόνια έναν σκύλο χωρίς αποτέλεσμα.

Η νέα αυτή εμπειρία άλλαξε και τον τρόπο με το οποίο διάβασε το ομηρικό έπος. «Όταν έφτασα στο σημείο με τον Άργο με διέλυσε συναισθηματικά» δήλωσε, εξηγώντας ότι τότε συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να γυρίσει αυτήν την ταινία. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο χαρισματικός σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει την «Οδύσσειά» του ως την απόλυτη ιστορία για έναν σκύλο (“the ultimate dog story”), ενώ έχει περιγράψει τη σκηνή της επανένωσης ως μία από τις σπουδαιότερες ολόκληρου του έπους.

topetmou.gr