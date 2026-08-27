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Με το τ/κ ΔΚ εταίρο στην «κυβέρνηση», αλλά και την «ένωση δήμων» συναντήθηκε σήμερα στα κατεχόμενα ο Γερμανός Βουλευτής του AfD, Μαξιμίλιαν Κραχ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του ΔΚ αναφέρει πως στην συνάντηση με τον κ. Κραχ οι πρόεδρος του τ/κ κόμματος, Φικρί Ατάογλου και τον γγ, Σερχάτ Άκπιναρ. Ο τελευταίος είπε ότι ανέφεραν στον Γερμανό Βουλευτή πως η διαδικασία του Κυπριακού πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ιστορικής της ολότητας, πέρα από τις τρέχουσες συνθήκες. «Του υπενθυμίσαμε επίσης τη βούληση για λύση που επέδειξε η τουρκοκυπριακή πλευρά από το Σχέδιο Ανάν μέχρι το Κραν Μοντάνα και μέχρι σήμερα και τονίσαμε ότι η συνέχιση της απομόνωσης που επιβλήθηκε στον τουρκοκυπριακό λαό είναι απαράδεκτη».

Η προσέγγιση (των ε/κ), συνέχισε, πο προχωρά σε συλλήψεις για το περιουσιακό και φτάνει έως διεθνή εμπόδια και πρακτικές αποκλεισμού «πανεπιστημίων» και επιστημόνων, «βλάπτει την εμπιστοσύνη και την αναζήτηση λύσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων». «Η επιστήμη, ο αθλητισμός και η τέχνη δεν έχουν εθνικότητα, ούτε μπορούν να υπόκεινται σε εμπάργκο».

Εξήγησαν, πρόσθεσε, ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότητας και της δικαιοσύνης και χαρακτήρισε πολύτιμη την επίσκεψη Κραχ για την καλύτερη κατανόηση των απόψεων του τ/κ «λαού» στη Γερμανία και την Ευρώπη, την υπέρβαση της «απομόνωσης» των Τ/κ και την ανάπτυξη μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης στο κυπριακό.

Ο Γερμανός Βουλευτής είχε συνάντηση και αντιπροσωπεία της «ένωσης δήμων» με επικεφαλής τον «δήμαρχο» Μόρφου, Μαχμούτ Όζτσινάρ που είναι και ο «πρόεδρος» της «ένωσης», ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη επίσκεψη του κ. Κραχ την οποία χαρακτήρισε σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των εμποδίων που αντιμετωπίζει ο τ/κ «λαός» στη διεθνή κοινότητα.

Τον ενημέρωσε για τις σχέσεις της «ένωσης δήμων» και πως ορισμένοι «δήμοι» συμμετέχουν στη διαχείριση του Περιφερειακού Οργανισμού των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Μέσης Ανατολής και Δυτικής Ασίας (UCLG-MEWA) και διατηρούν σχέσεις αδελφοποίησης πόλεων με δήμους μέλη του Οργανισμού και με δήμους στην Τουρκία.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή τους ως τουρκοκυπριακοί «δήμοι» στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών.

Στη συνάντηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση της «ένωσης δήμων», έγινε αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω του Κυπριακού και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και πως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σχέσεις αδελφοποίησης πόλεων μεταξύ δήμων στη Γερμανία και στο ψευδοκράτος.

ΚΥΠΕ