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Ελεύθερη αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η 45χρονη πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου από τις κατοχικές αρχές, για υπόθεση που αφορούσε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας διέλευσης από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές την προηγούμενη ημέρα.

Η 45χρονη οδηγήθηκε την Πέμπτη ενώπιον «στρατοδικείου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 τουρκικών λιρών, περίπου €273.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», η γυναίκα είχε περάσει με αυτοκίνητο από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου προς τα κατεχόμενα στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, 21 Αυγούστου.

Ο «εισαγγελέας» υποστήριξε ότι κατά τη διέλευσή της παραβίασε «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη» και δεν ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες «διαδικασίες μετανάστευσης».

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 22 Αυγούστου, περίπου στη 1 το μεσημέρι, η 45χρονη επιχείρησε να περάσει με το ίδιο όχημα από την ελεύθερη προς την κατεχόμενη περιοχή. Τότε, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν, ενημερώθηκε για το προηγούμενο «αδίκημα» και συνελήφθη, ενώ το όχημά της κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ο «εισαγγελέας» ανέφερε ότι η γυναίκα δεν είχε προηγούμενο «ποινικό μητρώο» και ότι αποδέχθηκε τις κατηγορίες που της αποδόθηκαν.

Η δικηγόρος της σημείωσε ότι η 45χρονη, η οποία είναι επίσης πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέφρασε μεταμέλεια και υποστήριξε ότι το περιστατικό συνέβη από αμέλεια και για πρώτη φορά.

Το «στρατοδικείο», λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του περιστατικού, τα προσωπικά δεδομένα της 45χρονης και το «λευκό ποινικό μητρώο» της, αποφάσισε την επιβολή χρηματικού προστίμου και την απελευθέρωσή της.

ΚΥΠΕ