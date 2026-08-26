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Για άλλες 8 ημέρες τέθηκε υπό «κράτηση» η γυναίκα που ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου σκότωσε μαχαιρώντας τον σύζυγό της στο κρεβάτι τους, στο σπίτι τους στον κατεχόμενο Γερόλακκο.

Όπως μεταδίδουν τ /κ ΜΜΕ, ο «αστυνομικός ανακριτής» κατέθεσε σήμερα στο «δικαστήριο» ότι η ύποπτη τον μαχαίρωσε 30 φορές εκ των οποίων οι 5 ήταν θανάσιμες, επειδή πίστευε ότι επρόκειτο να κλέψει τα υπάρχοντά της. Μετά την διάπραξη του φόνου παραδόθηκε η ίδια στην «αστυνομία».

Η ύποπτη έδωσε δύο εθελοντικές καταθέσεις με ομολογία της και λήφθησαν 20 καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία συνεχίζεται γι’ αυτό και η «αστυνομία» ζήτησε και πήρε διάταγμα για άλλες 8 μέρες. κράτησης.

ΚΥΠΕ