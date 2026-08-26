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Η κατάρτιση συγκεκριμένου οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σε κάθε στάδιο αποφασίστηκε σήμερα, Τετάρτη, σε τρίτη κατά σειρά σύσκεψη για την αδειοδότηση των σταδίων στα οποία διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με εκπροσώπους της Αστυνομίας, της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι την ευθύνη για την προώθηση το οδικού χάρτη αναλαμβάνει η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, σε συνεννόηση με την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ, ώστε τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι οι άδειες ορισμένων σταδίων λήγουν στις 31 Αυγούστου, ενώ άλλων παραμένουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Αστυνομία, αναφέρεται, θα παρακολουθούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την εφαρμογή όσων θα αποφασιστούν.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η Αστυνομία δεν θα αστυνομεύει αγώνες που διεξάγονται σε στάδια τα οποία δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

ΚΥΠΕ