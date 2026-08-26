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Σε ουσιαστική συζήτηση που θα αποτελέσει την απαρχή για πιο εντατικές διαβουλεύσεις στο Κυπριακό, προσβλέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 16:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση οδεύει προς το τέλος της και οι δύο πλευρές ετοιμάζουν κοινό ανακοινωθέν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στο Γραφείο Καλών Υπηρεσιών των ΗΕ, για τη συνάντηση του σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, και ερωτηθείς τι αναμένει από τη συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προσβλέπω σε μια ουσιαστική συζήτηση και σε μια ουσιαστική συνάντηση η οποία θα είναι η απαρχή πιο εντατικών διαβουλεύσεων με ένα άτυπο ορόσημο, την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, που θα βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και θα δω και τον Γενικό Γραμματέα.

Αντιλαμβάνομαι ότι μετά το πέρας της επίσημης βδομάδας της Γενικής Συνέλευσης θα είναι και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για να συναντήσει τον ΓΓ των ΗΕ, και εκεί να ενημερώσουμε ξεχωριστά, για τα αποτελέσματα αυτών των εντατικών διαβουλεύσεων που, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ σήμερα να είναι η απαρχή εντατικών και αποτελεσματικών διαβουλεύσεων, προς την κατεύθυνση που συμφωνήσαμε όταν ήταν εδώ ο ΓΓ των ΗΕ.

Από κει και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου αναμένουμε στην Κύπρο την κ. Ολγκίν, η προετοιμασία των ΗΕ είναι σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τις συγκλίσεις, είναι κάτι το οποίο θα θέσω και σήμερα, θα συζητήσουμε και σήμερα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πετύχουμε αυτό που ζήτησε ο ΓΓ των ΗΕ, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι βεβαρημένη λόγω όξυνσης στα ελληνοτουρκικά και παραπόνων από τουρκοκυπριακής πλευράς για ακύρωση διεθνών φεστιβάλ στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι κάτι εντελώς διαφορετικό η παρανομία, οι παράνομες ενέργειες, από την προσπάθεια να αρχίσουν οι συνομιλίες και πολύ περισσότερο να επιτευχθεί επίλυση του Κυπριακού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα οποιαδήποτε θέματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών».