Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η συμμετοχή νέων, καλλιτεχνών ή συλλόγων από άλλες χώρες σε οποιαδήποτε διοργάνωση πραγματοποιείται στην «τδβκ» δεν σημαίνει ότι οι χώρες αυτές την αναγνωρίζουν, υπογραμμίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τουφάν Έρχιουρμαν σχολιάζει τις διάφορες δηλώσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με το ζήτημα του καμπ της Μπαρτσελόνα και επισημαίνει ότι ως άνθρωπος η άποψη του είναι ξεκάθαρη: «Δεν θέλω κανένας Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος νέος να στερείται, εξαιτίας του Κυπριακού, ευκαιρίες που έχουν οι νέοι σε άλλες χώρες του κόσμου». Προσθέτει επίσης ότι η λύπη που μπορεί να βιώσει ένας Ελληνοκύπριος νέος δεν μπορεί να αποτελεί δική του χαρά. Την ίδια ώρα, αναφέρει πως δεν μπορεί να αποδεκτεί ούτε η λύπη ενός Τουρκοκύπριου νέου για τον ίδιο λόγο να μετατρέπεται σε χαρά οποιουδήποτε Ελληνοκύπριου.

Ως νομικός, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί ότι η συμμετοχή νέων, καλλιτεχνών ή συλλόγων από άλλες χώρες σε οποιαδήποτε διοργάνωση πραγματοποιείται στην «τδβκ» σημαίνει ότι οι χώρες αυτές την αναγνωρίζουν. «Όπως ακριβώς η συμμετοχή Ελληνοκύπριων νέων σε οποιαδήποτε διοργάνωση στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία», σημειώνει.

Επιπλέον, στην ανάρτηση του ο Τουφάν Έρχιουρμαν επισημαίνει: «Παρότι δεν θεωρώ ορθό τέτοιου είδους διοργανώσεις να εντάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο σε πολιτικό πλαίσιο, εάν κάποιος επιμένει να αναζητεί πολιτική διάσταση, θεωρώ ότι αρκεί να υπενθυμίσω τις δηλώσεις που έγιναν μετά το 2004 από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να αρθεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων».

Λέει ακόμα ότι «αν θέλουμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το νησί, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των νέων. Αυτός ήταν και ο λόγος που, από την πρώτη κιόλας ημέρα που καθίσαμε στο τραπέζι, πρότεινα να φέρουμε κοντά τους νέους, ακόμη και τα παιδιά, μέσα από κοινές αθλητικές διοργανώσεις».

Τέλος, απευθυνόμενος σε όσους χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες ακύρωσης ενός φεστιβάλ ή τις προσπάθειες να εμποδιστούν παιδιά από το να παίξουν ποδόσφαιρο ως «διπλωματική νίκη», δηλώνει πως από ανθρώπινη σκοπιά για εκείνον είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια ήττα για όλους τους ανθρώπους και για την ανθρωπότητα συνολικά.