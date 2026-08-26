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Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε τηλεοπτική συζήτηση για τις εσωκομματικές εξελίξεις στην ΕΔΕΚ, με τον Μάριο Χαννίδη και τον Σάββα Ηλιοφώτου να ανταλλάσσουν αιχμές στον αέρα, με φόντο την αποχώρηση του πρώτου από τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος.

Ο Μάριος Χαννίδης εξήγησε αρχικά τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόσυρση της υποψηφιότητάς του, τονίζοντας ότι για τον ίδιο η προεδρία δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός.

«Η δική μου θέση είναι ότι δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός η προεδρία του κόμματος. Αυτοσκοπός είναι η ενότητα της ΕΔΕΚ και η προοπτική του μέλλοντος», ανέφερε.

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια αρκετά στελέχη αποστασιοποιήθηκαν από το κόμμα, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι εργάστηκε για την επιστροφή τους και για την άρση διαγραφών, θεωρώντας ότι αυτή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η ενότητα στην ΕΔΕΚ.

Την ίδια ώρα, άσκησε έντονη κριτική σε στελέχη του κόμματος, κάνοντας λόγο για κλίμα αντιπαράθεσης που, όπως είπε, καλλιεργείται κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που παρατηρώ τις τελευταίες μέρες με μεγάλη λύπη είναι μια ρητορική μίσους και αντιπαράθεσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί κάποιος από τη μία να μιλά για ενότητα και από την άλλη να επιτίθεται δημόσια σε συναγωνιστές του.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε ονομαστικές αναφορές στους Δώρο Θεοδώρου, Σάββα Ηλιοφώτου και Δημήτρη Παπαδάκη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις που εντείνουν το ήδη φορτισμένο εσωκομματικό κλίμα.

Ακολούθως, ο Σάββας Ηλιοφώτου ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή, προκειμένου να απαντήσει στις αναφορές του Μάριου Χαννίδη.

Η παρέμβασή του άρχισε σε υψηλούς τόνους, όταν, απευθυνόμενος στον κ. Χαννίδη, ανέφερε ότι «προτού πιάνει το όνομά μου στην τηλεόραση, είναι καλά να πλένει τα δόντια του».

Η τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος τον διέκοψε και του ζήτησε να αποφεύγει υποτιμητικές αναφορές και να περιοριστεί στην ουσία της διαφωνίας.

Ο κ. Ηλιοφώτου υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί, κατά τον ίδιο, «ψευδείς και ατεκμηρίωτες δηλώσεις» εις βάρος του, απορρίπτοντας παράλληλα την κατηγορία ότι μέσα από τις αναρτήσεις του επιτίθεται σε άλλους υποψηφίους.

Όπως είπε, το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ συγκεκριμένης υποψηφιότητας δεν σημαίνει ότι στρέφεται εναντίον άλλων στελεχών.

«Το ότι παίρνω θέση υπέρ ενός υποψηφίου, με την άποψη ότι εκπροσωπεί τη νέα γενιά, δεν σημαίνει ότι κατηγορώ άλλους υποψηφίους», ανέφερε.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη θέση του υπέρ της ανανέωσης στην ΕΔΕΚ, λέγοντας ότι μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών το κόμμα πρέπει να δώσει περισσότερο χώρο στη νέα γενιά.

Απάντησε επίσης στις αιχμές του Μάριου Χαννίδη για τον διορισμό του σε γνωμοδοτικό σώμα, σημειώνοντας ότι υπέβαλε αίτηση, κατέθεσε τα προσόντα του και κρίθηκε από το αρμόδιο όργανο.

«Ένιωσα ότι μπορώ να προσφέρω από εκείνο το πόστο, έχω την εμπειρία, έχω τη δυνατότητα και έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση του γνωμοδοτικού συμβουλίου», είπε, προσθέτοντας ότι δεν ζήτησε χάρη από κανέναν.

Προς το τέλος της συζήτησης, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στην υποψηφιότητα του Κούλλη Μαυρονικόλα, τον οποίο ο Μάριος Χαννίδης αποφάσισε να στηρίξει μετά την απόσυρσή του.

Ο κ. Χαννίδης εξήγησε ότι η επιλογή του βασίζεται σε πολιτική ταύτιση, λέγοντας πως «με τον κύριο Μαυρονικόλα ταυτίζονται οι πολιτικές μας ιδέες, οι πολιτικές μας αντιλήψεις».

Παράλληλα, έθεσε στον Σάββα Ηλιοφώτου το ζήτημα της ηλικίας, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να θεωρεί ότι ο ίδιος μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει, αλλά την ίδια ώρα να υποστηρίζει ότι η ΕΔΕΚ χρειάζεται νεότερη ηγεσία.

«Κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε.

Ο κ. Ηλιοφώτου απέρριψε την αιχμή, λέγοντας ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τις ικανότητες ή την προσφορά του Κούλλη Μαυρονικόλα, επιμένοντας ωστόσο ότι η σημερινή συγκυρία επιβάλλει στροφή σε νεότερα πρόσωπα.

«Δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι ο Μαυρονικόλας δεν έχει δυνατότητες, δεν έχει προσφέρει», σημείωσε.