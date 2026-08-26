Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την απόφαση τους για την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ανακοινώσουν, εντός Σεπτεμβρίου, δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στις 4 Σεπτεμβρίου ο καναδικός οίκος DBRS Morningstar θα ανακοινώσει την απόφαση του για την πιστοληπτική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας και θα ακολουθήσει στις 18 Σεπτεμβρίου ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Στις 13 Μαρτίου του 2026, ο DBRS επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α, με σταθερή προοπτική, αποδίδοντας την απόφασή του στην αναπτυξιακή δυναμική της κυπριακής οικονομίας που παρέμεινε ισχυρή κατά το τελευταίο έτος.

Ανέφερε επίσης τότε ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Κύπρου υποστηρίζονται από την ισχυρή δημοσιονομική επίδοση της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, την ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού τομέα και το σταθερό εγχώριο πολιτικό περιβάλλον.

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου επιβεβαίωσε και στις 20 Μαρτίου του 2026 ο οίκος Standard and Poor’s. Ο S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση στο «Α-», διατηρώντας θετικές τις προοπτικές, αναφέροντας ότι η οικονομία της Κύπρου θα διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη και τα επόμενα χρόνια.

Την απόφαση του για την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας θα ανακοινώσει επίσης στις 18 Σεπτεμβρίου ο οίκος Capital Intelligence Ratings. Ο οίκος επιβεβαίωσε στις 20 Μαρτίου την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου στο ΒΒΒ+ με σταθερές προοπτικές.

Στην συνέχεια, και εντός Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από τους αμερικανικούς οίκους Fitch και Moody’s.

Ο Fitch θα ανακοινώσει την απόφαση του για την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στις 6 Νοεμβρίου του 2026 και ο Moody’s στις 20 Νοεμβρίου.

Ο Fitch διατήρησε στις 8 Μαΐου του 2026 την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα Α- και την προοπτική της οικονομίας σε θετικό ορίζοντα.

Στις 29 Μαΐου, ο Moody’s ολοκλήρωσε περιοδική αναθεώρηση της Κύπρου, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στην βαθμίδα A3 με σταθερές προοπτικές.

ΚΥΠΕ