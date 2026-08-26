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Το γραπτό κείμενο της «Σάντης», το οποίο δημοσίευσε σήμερα η Cyprus Times, σχολίασε με ανάρτησή του Ο Μακάριος Δρουσιώτης αποδέχεται την πρόκληση της «Σάντης» να γίνει έλεγχος στις συσκευές του. Σημειώνει πως «δεν υπάρχει τίποτα στις συσκευές μου για τη διαδρομή των μηνυμάτων, ούτε αποτελεί μυστικό πώς έφτασαν σε μένα. Μου δόθηκαν σε USB και σε εκτυπώσεις».

Σε ανάρτησή του με την οποία σχολιάζει τα όσα ανέφερε η «Σάντη» στην Cyprus Times, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να χάθηκε το κινητό τηλέφωνό της αλλά υπάρχει ο υπολογιστής της, «εκείνος που κατά την ίδια, «άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές».

Αυτούσια η ανάρτηση του Δρουσιώτη

Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν!! Είναι περίεργο που «χάθηκε» το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια «άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές».

Ο κ. Καλαντζής δημοσίευσε δηλώσεις που αποδίδει στη Σάντη την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε κατ’ επανάληψη μυθομανή. Στο βαθμό που οι δηλώσεις προέρχονται πράγματι από την ίδια και όχι από κάποιο τρίτο πρόσωπο εκ μέρους της, θα απαντήσω στην πρόκληση της να γίνει έρευνα στις συσκευές μου.

Δεν υπάρχει τίποτα στις συσκευές μου για τη διαδρομή των μηνυμάτων, ούτε αποτελεί μυστικό πως έφτασαν σε μένα. Μου δόθηκαν σε USB και σε εκτυπώσεις. Πιο σημαντικό από τη διαδρομή είναι η αυθεντικότητα, η πρωτογενής πηγή και η επαλήθευση του περιεχομένου των μηνυμάτων.

Το καταληκτικό μήνυμα που αποδίδεται στη Σάντη είναι «να αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν». Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Αυτό είναι και στο χέρι της. Είναι περίεργο που «χάθηκε» το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια «άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές».

Από δικής μου πλευράς εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εξετάσεις συσκευών και άλλου ψηφιακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη χάρη στην οικονομική στήριξη των πολιτών τους οποίους και ευχαριστώ ξανά. Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν και καταρρίπτουν το σενάριο της Αστυνομίας και το αφήγημα της ίδιας ότι κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα και ότι το περιεχόμενο τους είναι προϊόν της φαντασίας της.

Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα, αφού η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία αντί να διερευνήσουν την υπόθεση ως όφειλαν επέλεξαν να με διώξουν ποινικά.